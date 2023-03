Arzt-Ordination geschlossen: „Recht, zu arbeiten, wurde mir entzogen“

Seit dem Jahr 2015 ist Michael Patrick Müller als Arzt für Allgemeinmedizin mit Kassenvertrag in Reingers tätig. Vor Kurzem hat er seine Ordination vorübergehend geschlossen, wie er per Aushang bei der Praxis und am Anrufbeantworter mitteilt.

„Aufgrund von Komplikationen bei der Erfüllung der Auflagen von einer inspizierenden Behörde wurde mir das Recht, als Arzt zu arbeiten – hoffentlich vorübergehend – entzogen“, erklärt Müller am Tonband. Die Ordination müsse daher geschlossen bleiben, man werde bekannt geben, sollte sie wieder öffnen dürfen. „Ich bitte um Verständnis. Es tut mir leid für die Umstände“, war dort weiter zu hören.

Seitens der österreichischen Ärztekammer wird die Angelegenheit auf Anfrage der NÖN nicht weiter kommentiert. Man verweist lediglich auf die Ärzteliste: Ein dortiger Eintrag sei Voraussetzung für die Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit, Müller wird als eingetragen angeführt.

Die Landesgesundheitsagentur – Michael Patrick Müller war am Landesklinikum Gmünd an der Abteilung für Innere Medizin tätig – bestätigt, er habe das dortige Dienstverhältnis gelöst. Müller selbst war für eine nähere Stellungnahme noch nicht erreichbar.

