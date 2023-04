„Was wurde aus...“ dem Lehrer und Stadtrat aus Unserfrau?

Franz Badstöber (74) hat sich um das Miteinander zwischen Österreich und Tschechien bemüht. Er knüpfte Kontakte, organisierte von 1995 bis 2020 Fahrten zu Opern und Konzerten in Budweis, Hluboká oder Český Krumlov. In Weitra und Gmünd sorgte er für Neujahrskonzerte mit tschechischen Orchestern. „Das war damals etwas Besonderes“, sagt der ehemalige Lehrer, der von 1973 bis 2010 in den Hauptschulen Gmünd und Weitra sowie im Poly in Gmünd unterrichtet hat.

Für sein kulturelles Wirken wurde er 2017 mit dem „Artis Bohemiae Amicis“ geehrt. „Ich war der erste Österreicher, der diesen tschechischen Kulturpreis erhalten hat. Vor mir wurde Ennio Morricone damit ausgezeichnet.“ An seinem früheren Wohnort Weitra fungierte der gebürtige Weinviertler von 1995 bis 2010 als Kulturstadtrat, war Funktionär bei der Raiba und stand dem Weitraer Briefmarkensammlerverein 25 Jahre als Obmann vor.

Das Briefmarkensammeln ist heute noch sein größtes Hobby. „Gesundheitlich geht ansonsten nicht viel“, sagt Badstöber, der jetzt in Unserfrau wohnt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.