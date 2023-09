Was wurde aus Torhüter-Legende „Dino“?

Geboren und aufgewachsen in Heidenreichstein, war Franz Fronhofer schon in jungen Jahren dem Fußball „verfallen“ und begann seine Kicker-Laufbahn im Alter von zehn Jahren beim FC Heidenreichstein. „Nachdem ich ein großer Fan von den Torhütern Dino Zoff und regional von Adolf Hagenhofer war, lag es nahe, den Weg des Goalkeepers einzuschlagen", sagt er heute.

Mit 16 Jahren debütierte er in der Kampfmannschaft des FC Heidenreichstein, musste bei der damaligen Niederlage gleich viermal den Ball aus dem Netz holen. Trotz aller Höhen und Tiefen kann Fronhofer heute auf eine erfolgreiche Laufbahn zurückblicken: „Ich wurde mit Heidenreichstein zweimal Meister und hatte als Jugendlicher elf Einsätze in der Waldviertler Jugendauswahl.“ Im Alter von 36 Jahren und nach einigen Verletzungen wie Finger- und Rippenbrüchen sowie einer Schulterluxation beendete der Torhüter seine aktive Karriere, um später dann noch viele Jahre als Tormanntrainer bei seinem Verein sein Wissen an seine Nachfolger weiterzugeben.

Trotzdem ist „Dino“ Fronhofer auch noch heute als Fußballfan unterwegs und verfolgt waldviertelweit viele Partien vor Ort. Zudem werkt er gerne im Garten, hat eine Hühnerzucht angefangen und besucht auch regelmäßig diverse Rock-Konzerte. „Vor allem die Events auf der Burg Clam sind immer wieder sehenswert.“