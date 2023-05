„Was wurde aus...?“ ...dem Mesner in Unserfrau?

Franz Klein (82) wirkte 19 Jahre lang im Gemeinderat, zehn Jahre davon war er Vizebürgermeister. Der Landwirt, der mit seiner Gattin Maria bis zum Jahr 2000 eine Landwirtschaft in Altweitra geführt und daneben bei der Firma Respo in Weitra gearbeitet hatte, beendete diese Funktionen im Alter von 60 Jahren, die Landwirtschaft führt Sohn Andreas weiter. „Ich war für das Trinkwasser und den Kanal zuständig“, blickt Klein zurück. Er war viele Jahre auch Obmann des Dorferneuerungsvereines Altweitra sowie des Seniorenbundes der Gemeinde und setzte sich als Pfarrgemeinderat für den Erhalt der Kirche in Altweitra ein. Noch heute kümmert sich die Familie um diese Kirche.

Über 30 Jahre war Franz Klein außerdem Mesner und Vorbeter in Unserfrau und Altweitra. Für sein Wirken wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes NÖ. Gesundheitlich ist für den sechsfachen Vater, 13-fachen Opa und neunfachen Uropa leider nicht mehr viel möglich. Er spielt gerne Karten am Computer und verfolgt mit großem Interesse die Nachrichten.

