Was wurde aus dem Reingerser Gemeindearzt?

Geboren und aufgewachsen in Thaures, als jüngstes von acht Kindern besuchte Franz Ölzant zuerst die Hauptschule Heidenreichstein, um dann in das Gymnasium Gmünd zu wechseln, wo er erfolgreich maturierte. Danach hatte er eigentlich vor, ein technisches Studium zu absolvieren, entschied sich aber, seiner damaligen Freundin und heutigen Frau zu folgen und mit ihr Medizin zu studieren. Nach der Promotion stellte sich das Ehepaar in den Dienst der guten Sache und übersiedelte für eineinhalb Jahre nach Nicaragua, um dort den Menschen zu helfen.

Nach der Rückkehr in die Heimat übernahm Franz Ölzant die Gemeindepraxis in Reingers und wirkte dort 32 Jahre erfolgreich als Allgemeinmediziner, ehe er 2015 in den wohlverdienten Ruhestand wechselte. „Jetzt habe ich endlich Zeit für meine Hobbys, wie das Reparieren und Instandsetzen von alten Radios und Elektrogeräten. Zudem gibt es auch Reparaturarbeiten an meinem Haus in Seyfrieds, die ich gerne selbst erledige. Und wenn ich gerade nichts zu tun habe, dann lasse ich es mir ganz einfach gut gehen“, erzählt er.