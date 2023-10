Am E-Bike 454 km bis Grado geradelt

Der ehemalige Beamte bei der A1-Telekom in Wien wohnt in Neulangegg und sitzt immer wieder auf seinem E-Bike oder seinem Rennrad. Drei Jahre lang hegte er den Wunsch, sich auf den Alpe Adria Radweg (Ciclovia Alpe Adria) zu begeben, nun nahm er die viertägige Tour von Salzburg bis ins italienische Grado in Angriff.

„Das war eine tolle Erfahrung, das Wetter hat gepasst und auch mit der täglich gesuchten Unterkunft gab es keine Probleme“, erzählt der 63-Jährige, der alleine unterwegs war. Täglich saß er von 9 bis circa 16 Uhr am E-Bike. „Der erste Abschnitt von Salzburg bis nach Bad Gastein war schon herausfordernd, da gab es einige Berge zu bezwingen.“ Besonders beeindruckend sei die Strecke Villach-Venzone gewesen. „Da fährt man durch das Kanaltal auf der ehemaligen Bahntrasse, die zu einer richtigen Radautobahn ausgebaut worden ist. Hier gibt es auch zahlreiche Tunnel, das Panorama ist einfach überwältigend.“

Bei der letzten Etappe von Udine bis nach Grado habe die Vorfreude auf das Meer überwogen. „Man riecht es bereits, zählt jeden Kilometer, der einen näher ans Ziel bringt.“ In Grado hat Preisinger dann noch einen Tag zum Sightseeing angehängt. Retour nach Salzburg ging es mit einem eigenen Shuttlebus.

Im kommenden Jahr will Franz Preisinger wieder mit seinem Bike auf Tour gehen. „Der Inntal-Radweg oder der Via Claudia Augusta von München bis zum Gardasee würden mich schon reizen“, erklärt der Neulangegger, der mit seinem 2021 angeschafften E-Bike bereits über 8.500 km geradelt ist – unter anderem am Granittrail von Gmünd nach Persenbeug oder am Iron Curtain Trail von Gmünd bis Bratislava.