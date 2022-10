Soroptimistinnen spendeten vor nächstem Benefiz-Theater

Im Rahmen des Clubabends übergab der Soroptimist Club Waldviertel je 1.000 Euro an die Frauenberatung und das Kinderschutzzentrum Kidsnest in Gmünd. „Beide Hilfsorganisationen leisten großartige Arbeit für Frauen, Familien und Kinder, die in Problemsituationen geraten sind“, betonen die Soroptimistinnen. Die Spenden stammen aus dem Benefiztheater, das dank langjähriger Kooperation mit dem Waldviertler Hoftheater möglich ist.

Zur weiteren Unterstützung der Arbeit in den Organisationen wird am 9. Oktober wieder zum Benefiztheater nach Pürbach geladen. Ab 15 Uhr bittet der Soroptimist Club zum Buffet, um 16 Uhr beginnt die Komödie „Die Kehrseite der Medaille“ des französischen Autors Florian Zeller. Karten um je 30 Euro bei solveig.gschaider@gmx.at .

