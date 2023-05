Aufregung in Heidenreichstein: Maibäume vor Schulen umgesäbelt

Mit viel Enthusiasmus und Engagement stellten sowohl die Volksschulkinder als auch die Mittelschüler aus Heidenreichstein am vergangenen Freitag ihre Maibäume vor den Schulen der Burgstadt auf. Am Sonntag jedoch kam das böse Erwachen: Beide Bäume lagen abgesägt im Gras.

Noch am Montagvormittag hat Christbaum-Händler Willibald Schindl beide Maibäume vor den Schulen in Eigenregie wieder aufgestellt. Die Aufregung in Online-Foren war da aber noch nicht abgeebbt: Zahlreiche Kommentatoren empören sich auf Facebook darüber, dass die Arbeit von Kindern mutwillig zerstört worden sei. Andere sehen darin gelebtes Brauchtum und können den Taten mit einem Schmunzeln begegnen.

Baum mit drei Gipfeln als neue Lösung in Eggern

Anders verhielt es sich übrigens in der Nachbargemeinde Eggern, wo der Maibaum schon in der Nacht vor dem Aufstellen in drei Teile zersägt worden war. Rasch wurde dort um Ersatz gesucht – und rechtzeitig vor dem angesetzten Termin ein neuer Baum herangeschafft, der mit seinen drei Gipfeln nun noch besser zur Geltung kommt als das „Sägeopfer.“

