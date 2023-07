Pakete-Schwund brachte Postler unter Verdacht

Er sei jetzt in Pension, aber 16 Jahre Postler mit Leidenschaft gewesen. Er sei im Postverteilerzentrum in Gmünd bei der Verladung von Paketen im Einsatz gewesen. Wenn Not am Manne war, sei er aber aushilfsweise auch als Briefzusteller in Schrems, Vitis und Waidhofen unterwegs gewesen, schilderte der heute 73-Jährige vor Gericht. Er bestritt, sich an den Paketen bedient zu haben, und er beteuerte seine Unschuld zum Vorwurf des gewerbsmäßigen Diebstahls.

Mit 50 Stangen Zigaretten Schweigen erkauft

Beim Verladen habe er bemerkt, dass manche Subunternehmer der Post manchmal einige Pakete nicht entluden. Als er nachgefragt habe, sei er angeschnauzt und bedroht worden. Letztlich habe man ihm nahegelegt, zu schweigen. Das habe er dann auch gemacht und dafür 50 Stangen Zigaretten erhalten. Ein Fehler, wie er beim Prozess das Vergehen der Hehlerei eingestand. Die Zigaretten habe er dann an einen Trafikanten (dieser stand bereits wegen Hehlerei vor Gericht und erhielt eine Diversion) im Bezirk verkauft, erzählte er.

Freispruch im Zweifel und Diversion

Eine Überprüfung der damaligen Dienstpläne im Beweisverfahren ergab, dass der Beschuldigte oft gar nicht im Einsatz war, als Pakete verschwunden sind. Die Richterin sprach den 73-Jährigen vom Vorwurf des gewerbsmäßigen Diebstahls im Zweifel frei. Für die Zigaretten-Hehlerei erhielt der bislang unbescholtene Rentner eine Diversion: Das Verfahren gegen ihn wurde für eine Probezeit von zwei Jahren auf Eis gelegt. Nicht rechtskräftig.