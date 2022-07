Südböhmische Blasmusik: Urkunde für immaterielles Kulturerbe ist da

Werbung

Dass ihre Südböhmische Blasmusik etwas ganz Besonderes ist, hat die Trachtenkapelle Brand nun Schwarz auf Weiß: Sie konnte sich in Leogang im Salzburgerland die offizielle Urkunde zum Eintrag ins UNESCO-Verzeichnis für immaterielles Kulturerbe abholen. Eine Abordnung von 20 Musikern reiste zum Festakt und durfte den anschließenden Umtrunk mit ihrer Musik umrahmen.

In Leogang wurden die Urkunden zur Aufnahme von insgesamt elf Elementen im Jahr 2021 in das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes verliehen. Die Liste wird seit 2010 geführt und enthält mittlerweile 147 Punkte. Die Südböhmische Blasmusik in Brand-Nagelberg gehört nun im Bereich der darstellenden Künste dazu.

Die Kommission findet sie „prägend für die Musizierenden in Brand-Nagelberg und die Menschen in der Region“ und begründete ihre Entscheidung damit, dass diese Musiktradition sich durch den engen Austausch mit tschechischen Musikern bildet: „Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit führte auch zur Entstehung einer eigenen Spielweise und trug zur Verbreitung des bis heute verwendeten Liedgutes wie der bekannten ‚Südböhmischen Polka‘ bei.“

Kurz davor war indes die ordentliche Generalversammlung der Trachtenkapelle mit Neuwahl des Vorstands abgehalten worden. Obmann Jürgen Uitz dankte allen Mitgliedern für ihre vielen Stunden an Einsatz: „Sonst wäre das alles nicht möglich gewesen.“

Der Vorstand der Trachtenkapelle Brand wurde neu gewählt. Foto: Jürgen Uitz

Neben der UNESCO-Aufnahme wurden in den vergangenen vier Monaten ein Frühjahrskonzert, das Maispielen, diverse Frühschoppen und das Internationale Blasmusikfestival „Der böhmische Traum“ durchgeführt. Die markanteste Änderung im Vorstand: Herwig Macho, der 28 Jahre lang hauptverantwortlicher Kassier war und dem dafür höchste Anerkennung ausgesprochen wurde, übergab sein Amt an Petra Walter. Bei den Kapellmeistern wurde Manfred Neureiter nun auch offiziell in den Vorstand gewählt – ebenso Marc Österreicher und Nadine Zemann als stellvertretende Kapellmeister, sie sind derzeit in Ausbildung.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.