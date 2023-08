Erster Charterflieger hob in Budweis ab, Zielorte werden erweitert

Am Airport České Budějovice bei Planá hatte das Warten am 2. August genau um 20:40 Uhr ein Ende, als eine ausgebuchte Boeing 737 Max der Gesellschaft Smartwings die Fluggäste der Reiseagentur Čedok ins türkische Antalya an Bord brachte. „Es ist für mich ein besonderer Moment. Der Flughafen, den es hier schon mehrere Jahre gibt, wird belebt. Es liegt nun in den Händen des Kreises, inwieweit wir das Potenzial des Flughafens weiterentwickeln können. Es ist ein historischer Augenblick für die gesamte Region České Budějovice, aber auch für diesen Flughafen,“ erklärte kurz vor der Ankunft des ersten Flugzeugs der Kreishauptmann von Südböhmen, Martin Kuba.

Die Freude ist auch im Waldviertel groß, Budweis ist 55 Straßenkilometer von Gmünd entfernt nun der nächstgelegene internationale Flughafen und lockt unter anderem mit kostenlosen Parkplätzen.

Mehr als 40 Millionen Euro investiert. Der Abflug der Boeing beendete symbolisch eine sehr lange Zeit von Zweifeln, ob der Flughafen überhaupt betrieben werden kann, die NÖN hat in vielen Jahren mehrfach berichtet. Die Vorbereitungsinvestitionen für den Betrieb überstiegen eine Milliarde Kronen (41,2 Millionen Euro). Nach Angaben des Direktors Ivan Trhlík war der Flughafen aber nun vollständig auf die Inbetriebnahme vorbereitet. Ihm zufolge waren die letzten Vorbereitungen etwas hektisch, da alle Systeme von Grund auf neu eingerichtet hatten werden müssen. „Die Aufsichtsbehörden und Institutionen haben uns eingehend geprüft und prüfen immer noch. Am Flughafen unterliegt alles der Sicherheit,“ ergänzte er.

Blicke zurück. Den Flughafen in Planá bei České Budějovice, der bis zum Fall des Totalitarismus als Stützpunkt für Kampfflieger diente, hat die Armee bis 2005 als Reparaturwerkstatt genutzt. Mit der Gründung der Flughafen České Budějovice a.s. begannen nach und nach die Vorbereitungen für die Transformation des Flughafens. Das erste greifbare Ergebnis war der modernisierte Kontrollturm, welcher bereits ab 2010 betriebsbereit war. Große Komplikationen kamen jedoch im Jahr 2012, als wie berichtet europäische Finanzzuschüsse nicht genehmigt wurden, das ganze Projekt an den Rand des Scheiterns geriet. Der Südböhmische Kreis und die Stadt České Budějovice wurden schließlich die Investoren der Modernisierung des Flughafens.

Der Kreis wollte das Projekt nicht aufgeben, zusammen mit dem Magistrat wurde also ein bescheidenes Projekt der Flughafeninbetriebnahme um eine halbe Milliarde Kronen vorgestellt. Der Airport hatte jedoch große Probleme, einen strategischen Partner zu finden, der ursprüngliche Termin der Inbetriebnahme begann sich zu verschieben. Dann beschloss das Kartellamt, dass die Firma Hochtief CZ wieder in die Ausschreibung für die letzte Phase der Modernisierung des Flughafens einbezogen sein sollte, was den ganzen Prozess weiter komplizierte. Die Spaltung zwischen Kreis und Budweiser Magistrat hinsichtlich der Art der Fertigstellung und der künftigen Pläne für den Betrieb des Flughafens hat sich immer bemerkbarer gemacht. Die Auseinandersetzungen erreichten seinen Höhepunkt in der Mitte des Jahres 2020, als die Vertreter der Kreisstadt beschlossen, ihren Anteil an den Kreis zu verkaufen. Zur weiteren Komplikation zählte dann die Corona-Pandemie, als allgemein der Flugverkehr gedämpft wurde.

Positiver Ausblick. Der Wendepunkt kam im September 2022, als sich der Kreis mit der Gesellschaft Čedok auf das Angebot der ersten zwei Destinationen Rhodos und Antalya einigte. Dazu kam später auch Kreta. Im vergangenen Juni war bereits von Warteschlangen vor Reisebüros für die ersten Flüge im August die Rede (mehr dazu hier: Flughafen Budweis: Riesen-Interesse an ersten Charterflügen). Während des erfolgreichen Jungfernfluges wurde nun verkündet, das Angebot im kommenden Sommer noch einmal auf dann fünf Destinationen zu erweitern: Neu dazu kommt der Airport Enfidha-Hammamet in Tunesien und das bulgarische Burgas.

Die nächsten Premieren heuer stehen noch im August an: Rhodos wird am 7., Heraklion am 13. August zum ersten Mal angeflogen. Die Reisen mit dem Abflug aus Budweis sind auf der Webseite www.cedok.cz, oder in den Filialen von Čedok ersichtlich.

Quellen für diesen Beitrag:www.airport-cb.cz, www.idnes.cz, www.jidnrichohradeckydenik.cz