Keine Spur von Krise: Sole-Felsen-Welt steuert auf Rekordergebnis zu

„In Krise stärker als zuvor“, hatte die NÖN über 2022 als bis dato erfolgreichstes Jahr in der Sole-Felsen-Welt Gmünd berichtet. 2023 ist die Teuerung immer noch allgegenwärtig, der große Trend zum Urlaub in Österreich flachte ab, in Covidzeiten eingeführte Besucherlimits in der Therme wurden freiwillig beibehalten. Trotzdem segelt das Waldviertler Top-Ausflugsziel eindeutigen neuen Bestmarken entgegen.

Hoher Andrang heuer auch an Hitzetagen. So spricht Geschäftsführer Bernhard Strohmeier auf NÖN-Nachfrage von etwa 280.000 Besuchenden zwischen Jänner und August im Bad. „Hochgerechnet auf das Jahr wäre damit, wenn der Schnitt so bleibt, erstmals die Marke von 400.000 Gästen zu knacken“, sagt Strohmeier, der sich im Vorjahr noch gefreut hatte, dass die vor Covid aufgestellte Bestmarke von 380.000 Thermengästen wiederholt werden konnte. Auch der zu Ende gehende Sommer war demnach stark: Wenns draußen sehr warm ist, sind warme Becken & Sauna traditionell nicht gerade Gästemagneten, 2023 passierten aber selbst an den Hitzetagen im Schnitt gut tausend Leute die Drehkreuze zur Therme.

Das Sole-Felsen-Hotel hat laut Geschäftsführung genauso sein bis dato erfolgreichstes Jahr, liegt bei einer durchschnittlichen Auslastung von 73 Prozent für das Jahr. Das sind demnach um zwei Prozent mehr als zum selben Zeitraum 2022. Im Juli sei das Maximum aus der Zeit vor Corona um etwa 15 Prozent übertroffen worden.

„Eine weitere Steigerung war nach dem bisher stärksten Jahr, in dem die Menschen nach der Pandemie einfach wieder raus wollten, nicht mehr zu erwarten“, zeigt sich Bernhard Strohmeier positiv überrascht. Ihn stimmt auch die Buchungslage für den Herbst bereits sehr zuversichtlich.

Fast sechsmal so hohe Stromkosten. Der hohe Zulauf kommt der Wellness-Einrichtung auch deshalb gelegen, weil sie die Teuerungswelle heuer mit voller Wucht getroffen hat. „Sie zog sich vom Lebensmittel-Einkauf über die Löhne bis zur Energie, kaum ein Bereich blieb davon unberührt“, sagt der Geschäftsführer. Vor allem die Energie ist freilich ein Hauptthema, bei einem jährlichen Stromverbrauch von gut 2,5 Millionen kWh alleine im Bad. Die Stromkosten sind demnach von bisher 140.000 auf 800.000 Euro im Jahr gestiegen, die Ausgaben für Fernwärme ebenfalls im klar sechsstelligen Bereich.

Der Tageseintritt in die Therme musste mit April um fünf Euro angehoben werden. Strohmeier: „Das Mehr an Kosten ist damit aber bei Weitem nicht auszugleichen. Unterm Strich bleibt aktuell weniger über.“ Von Kundenseite sei für die Preiserhöhung großteils Akzeptanz gekommen, „die meisten verstehen es, weil fast alles andere auch teurer wurde. Und sie sind bereit, mehr zu zahlen, wenn Leistung, Qualität und das Rundherum passen.“

Aktuell 197 Beschäftigte. Beruhigt hat sich die im Vorjahr teils sehr enge Personalsituation, als etwa der Wintergarten als Restaurant geschlossen bleiben musste. Dafür sei, so Strohmeier, an einigen Schrauben gedreht worden – von der neuen Option auf 4-Tage-Woche in einigen Bereichen bei unveränderter Wochenstunden-Zahl bis zu freiwilligen Sonntags- und Feiertags-Zuschlägen in der Gastronomie.

Die Sole-Felsen-Welt hält demnach bei 197 Beschäftigten (inklusive Teilzeit): „Ein bis zwei zusätzliche Arbeitskräfte im Service wären nicht schlecht. Aber insgesamt läuft es zum Glück gut, und der Gast merkt das.“ Der Wintergarten ist wieder täglich geöffnet, unter anderem für Weihnachtsfeiern werden schon seit mehreren Wochen laufend Anfragen und auch Buchungen registriert.

Investitionen vertagt. Ein für heuer geplantes, vier Millionen Euro schweres Investitionsprogramm musste aus mehreren Gründen vorerst verschoben werden. Mittlerweile zeichnet sich für beide Großprojekte – den kompletten Neubau der Sole-Relax-Lagune im Bad samt Neugestaltung im Außenbereich, die Aufwertung der Hotelfassade mit Holzelementen und Balkon-Anbauten – grünes Licht ab. Geschäftsführer Strohmeier: „Sie sind für das Frühjahr 2024 auf Schiene.“