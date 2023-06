Lehrer Neuwirth: Vier „goldene“ Musikschüler auf einen Schlag

Victoria Hirsch (Tenorhorn) und Jan Widhalm (Tuba) werden von Michael Neuwirth im Musikschulverband Vitis unterrichtet. Jakob Waitz (Tenorhorn) und Maximilian Kössl (Tuba) sind seine Schüler im Musikschulverband Gmünd. „Da diese Vier von ihrem Können her so ziemlich gleich unterwegs waren, hat es sich eigentlich angeboten, sie an einem gemeinsamen Tag das Goldene Musikschulleistungsabzeichen ablegen zu lassen“, betont Neuwirth. Außerdem mussten bei dieser Prüfung auch Ensemblestücke gespielt werden. „Da die Instrumente perfekt zueinander in der Besetzung passten, war das noch ein Grund für den gemeinsamen Prüfungstermin.“

Begleitet wurden die beiden Gmünder Schüler von Pianist Alex Buhl von der Musikschule Gmünd. Die beiden Vitiser Schüler begleitete Jitka Cudla von der Musikschule Vitis. Die Schüler mussten sich einer vierköpfigen Bewertungsjury stellen und mehrere Solo- und Ensemblestücke vortragen. „Da das Goldene Leistungsabzeichen eher selten von Schülern erreicht wird, freut es mich ganz besonders, dass alle vier gemeinsam auf einen Schlag geschafft haben.“