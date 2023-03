Mehr als 125 Jahre altes Spiel aus St. Martin in Leipzig aufgetaucht

Scanned Document Foto: NOEN

Für den gebürtigen St. Martiner Martin Hubert Prinz kommen die erfreulichen Momente derzeit am laufenden Band. Nachdem er die 200 Seiten umfassende, in Kurrent geschriebene Chronik der Familie Höfer für das Internet aufbereitet hat (die NÖN berichtete), hat er jetzt auch noch das im Jahr 1896 von dem Verfasser dieser Chronik, Josef Höfer, herausgegebene Lernspiel „Das Zahlenspiel“ in Leipzig gefunden.

„Ich habe in der Deutschen Nationalbibliothek online nachgesehen und gefunden, dass das ‚Zahlenspiel‘ bzw. das dazugehörige Lösungsheft dort aufliegt. Die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig hat zum Glück 1914 ein Exemplar angekauft und aufgehoben“, erzählt der pensionierte Lehrer erfreut. Mittlerweile hat er auch ein paar Fotos erhalten.

„Schon vor einigen Jahren habe ich über die Universitätsbibliothek Wien eine Fernleihe beantragt, das habe ich auch jetzt wieder gemacht.“ Die erste Antwort aus Leipzig sei nicht vielversprechend gewesen. „Mir wurde mitgeteilt, dass der Titel aus Bestandsschutzgründen weder physisch noch als Kopie bereitgestellt werden kann.“

Mit dieser Antwort war Prinz nicht zufrieden: „Ich bat die Wiener anzufragen, ob es möglich wäre, einige Fotos von der Spielschachtel bzw. den Spielkarten zu schicken. Dieser Bitte wurde nachgekommen und zu meiner Überraschung dürfte jetzt nicht nur das Lösungsbuch vorhanden sein, sondern auch alle 100 Spielkarten.“ Prinz will jetzt nochmals in Leipzig anklopfen und um Scans der Spielkarten bitten: „Wäre doch cool, das Spiel nach 125 Jahren wieder zu spielen!“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.