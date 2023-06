Historische Verglasung am Mausoleum Erzherzog Sigismunds restauriert

Bei einem Hagelunwetter wurden beim Mausoleum Erzherzog Sigismunds am Gmünder Friedhof die vier Bleiglasfenster durch Hagelschlag, beschädigt, zwei davon massiv. Nun wurde die Restaurierung abgeschlossen und die Fenster wieder im Mausoleum montiert.

Erzherzog Sigismund (1826 – 1891) ging als großer Wohltäter in die Gmünder Geschichte ein. Er ließ als Gutsbesitzer das großzügige Palmenhaus errichten und sorgte sich als Botaniker um die Pflege und Gestaltung des Gmünder Schlossparkes. Auf ihn geht auch die Trassierung der Franz-Josefs-Bahn über die Stadt Gmünd zurück.

Seine sterblichen Überreste wurden nach dem Begräbnis, das zu den größten des Waldviertels gehörte, in der Gmünder Schlosskapelle aufgebahrt. Erzherzog Sigismund wurde im Jahr 1892, ein Jahr nach seinem Tod, in seinem Mausoleum am Gmünder Friedhof bestattet.

Die nunmehrige Reparatur und Sanierung der Bleiverglasung wurde von der Firma Glas Marton zu einem Preis von € 20.686,80 inkl. USt. durchgeführt. Finanzielle Unterstützung für die Restaurierung der Bleiglasfenster gab es auch vom Bundesdenkmalamt.