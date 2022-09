Opa von Kommandant geehrt: 70 Jahre bei der Feuerwehr

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Im Rahmen des Feuerwehrfestes in Friedreichs wurde am 3. September endlich die feierliche Segnung des bereits 2020 angekauften Ford Costum, der als Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Verwendung findet, durch Pastorialassistent Georg Kreuter vorgenommen. Im Fahrzeug ist eine Atemschutzausrüstung eingerichtet. Als Patin – bereits für das dritte Feuerwehrfahrzeug in Friedreichs – fungierte Elisabeth Kargl. Sie gab an, dass sie, solange sie lebe, die Feuerwehr unterstützen wolle.

Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl übergab ihr in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste und Vertreter von Feuerwehren die hohe Auszeichnung der Feuerwehrplakette. Landtagsabgeordnete Margit Göll überreichte dem 93-jährigen Anton Hobiger die Medaille der NÖ Landesregierung für 70 Jahre verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen. Kommandant Michael Hobiger war stolz, bei der Verleihung der Auszeichnung an seinen Großvater, der zu den Gründungsmitgliedern dieser Wehr zählt, anwesend sein zu dürfen. Im Anschluss sorgte „Starlight“ für musikalische Unterhaltung in der Festhalle. Am Sonntag spielte das Grenzlandduo zum Frühschoppen, zahlreiche Gäste kamen zum Mittagstisch.

