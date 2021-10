Am 2. Oktober öffnete Silke Müller die Tür ihres neuen Friseur- und Makeup-Studio in der Gmünder Straße.

Zahlreiche Vertreter des Gemeinderates waren mit dem zukünftigen Bürgermeister Peter Müller gekommen, um das Geschäft in Augenschein zu nehmen. Bei Brötchen und Sekt erzählte die neue Geschäftsinhaberin, dass sie im Rahmen ihrer achtjährigen Tätigkeit als Maskenbildnerin im „Theater an der Wien“ auch Placido Domingo schminken durfte. Die Eltern Bettina und Robert Müller sind stolz und freuen sich, dass ihre Tochter den Schritt in die Selbständigkeit gewagt hat. Karl Tröstl