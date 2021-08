.Dazu konnte die engagierte Unternehmerin Abgeordnete und Bürgermeisterin Margit Göll sowie die Prokuristin des Moorheilbades Harbach, Viktoria Magenschab, begrüßen.

Den Frisörsalon in der Gesundheitseinrichtung übernahm Sabine Geist bereits im Dezember 2020 und renovierte die Räumlichkeiten. Coronabedingt konnte die offizielle Eröffnung erst am vergangenen Freitag durchgeführt werden. „Es freut mich sehr, dass nun auch die Bewohner rund um Harbach und den umliegenden Gemeinden unser Service im Moorheilbad dienstags, freitags und samstags in Anspruch nehmen können“, betont Sabine Geist, die auf ein „tolles Team“ verweist. Die fünf Mitarbeiterinnen hätten die Erweiterung ihres Unternehmen erst möglich gemacht. Prokuristin Magenschab ist ebenfalls erfreut, dass es in der Kur- und Reha-Anstalt wieder einen Frisör gibt. Das unterstrich auch Bürgermeisterin Göll.