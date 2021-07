Seit 35 Jahren veranstaltet der Verschönerungsverein Fromberg das internationale Fallschirmspringer-Treffen. Zum Jubiläum muss wegen Covid-19 ein zweites Mal nach 2020 auf etwas verzichtet werden, das das Treffen in all den Jahren so besonders gemacht hat: die Geselligkeit mit Besuchern aus Nah und Fern.

In den 35 Jahren waren spannende Events und zahlreiche Ehrengäste Magneten für die Veranstaltung gewesen, seit einigen Jahren wurde der letzte Tag mit einem Musikfeuerwerk beendet. Die Besucher kamen wegen Speis und Trank, Gemütlichkeit und Unterhaltung, und beobachteten nebenbei die Springer, Ballonfahrer und den Pink Boogie, der die Fallschirmspringer über die Wolken transportierte. Dass das heuer wieder wegfällt, bedeutet für den Verschönerungsverein Fromberg freilich kräftige Einbußen. „Wir hoffen aber, dass wir 2022 unsere Veranstaltung wieder wie gewohnt durchführen können“, meint Obfrau Birgit Fugger.

Tandem-Sprünge sind heuer möglich

Der Verein sorgt wie immer für die benötigte Infrastruktur: Wasser und Strom, Organisation der Campingfläche und Zurverfügungstellung der Sanitäranlagen. Um ihre Verpflegung kümmerten sich Springer und Skyvan-Crew selbst. Die Geschäftsführerin von Pink Skyvan, Uschi Wagner, erklärt, dass bis 11. Juli Tandemsprünge jederzeit auch ohne Anmeldung möglich seien, nur ein 3G-Beleg ist vorzuweisen. Dann bringt die Frachtmaschine bis zu 20 Springer hoch, teils bis auf 6.000 Meter.