Das Musikfeuerwerk am Freitagabend und der Kindernachmittag am Donnerstag waren in der vergangenen Woche die Höhepunkte des internationalen Fallschirmspringertreffens in Fromberg.

Karl Tröstl

Das Wetter spielte mit, und tausende Besucher kamen, um den Fallschirmspringern zuzuschauen und als einen Höhepunkt der Veranstaltung das große Musikfeuerwerk zu verfolgen.

Beim Kindernachmittag konnten sich die Kinder auf Hüpfburgen austoben und sich mit Airbrush-Tattoos bemalen lassen. Der Ort wurde heuer mit bunten Siloballen geschmückt. Durch den Kauf der bunten Silofolien beteiligten sich die Landwirte gemeinsam mit dem Produzenten und dem Händler an einer Spende für die Brustkrebs- bzw. Prostatakrebsforschung und Kinderkrebsorganisationen. Drei Euro pro Rolle werden der österreichischen Krebshilfe zugeführt.