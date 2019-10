Am 7. Oktober gegen 6.45 Uhr fuhr ein 55-jähriger PKW-Lenker aus der Gemeinde Litschau mit seinem PKW auf der LB 30 von Langegg kommend in Richtung Schrems und wollte bei der Kreuzung mit der L66 in Richtung Eugenia abbiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW eines 30-jährigen Lenkers aus der Gemeinde Moorbad Harbach, welcher von Schrems kommend in Richtung Langegg unterwegs war.

Die beiden Unfallfahrzeuge wurden von der FF Schrems mittels Kranfahrzeug geborgen. Dabei kam es zu einer kurzzeitigen Sperre der B 30.