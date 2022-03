Erstes Storchenpaar in der Stadt Gmünd eingetroffen

Am „Bobbin“-Schlot setzte am 8. März um 17.33 Uhr ein Storchenmännchen zur Landung an, wie die Gmünder Tierschützerin Brita Schmid berichtet. Am Tag darauf bezog auch schon das Weibchen sein Sommerquartier. „Der Bobbin-Horst ist komplett, die Zwei können schon zum Kinderbasteln beginnen“, schmunzelt Brita Schmid. Der Horst am „Wifi-Schlot“ sei aktuell noch unbesetzt.

Im Vorjahr erfreuten sich die Gmünder erst am 27. März des ersten Weißstorches, das Weibchen konnte damals erst am 2. April dazustoßen und wurde gleichmal von einem Schneegestöber empfangen. Schnee wird heuer derzeit keiner gemeldet, die nächsten Nächte versprechen in Gmünd aber noch windig und klirrend kalt zu werden.

