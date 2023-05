Genossen im Bezirk Gmünd zweifeln an „geeinter“ Partei

Nach der Mitgliederbefragung und dem Rückzug der SPÖ-Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner geht es beim Bundesparteitag am 3. Juni in Linz um den neuen Bundesparteivorsitzenden. Was sich die SPÖ-Bürgermeister und Funktionäre im Bezirk Gmünd erwarten, fragte die NÖN nach.

Als Delegierter und somit auch Wahlberechtigter wird SPÖ-Bezirksvorsitzender Michael Bierbach bei diesem Bundesparteitag anwesend sein. Ob er Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler seine Stimme geben wird, lässt Bierbach offen. „Ich weiß, wen ich wähle. Aber ich werde niemanden beeinflussen. Außerdem ist es eine demokratische Wahl“, sagt Bierbach. Wie hoch die Beteiligung an der Befragung bezirksweise war, werde nicht ausgewertet.

Er hoffe, dass es mit dem neuen Bundesparteivorsitzenden in der SPÖ wieder eine Einigkeit geben werde: „Ich werde mich jedenfalls mit vollem Elan hinter den neuen Vorsitzenden stellen und mich dafür einsetzen, dass wir uns wieder geeint unseren Aufgaben widmen.“

Situation belastet Junge SPÖ-Generation

Das wünscht sich auch Denise Kralitschek aus Großdietmanns, die als Bezirksvorsitzende der SPÖ-Unterorganisation „Junge Generation“ fungiert. „Es ist einfach wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und die Personaldebatte endlich beendet wird, denn diese belastet uns junge Mitglieder sehr.“ Eine Mitgliederbefragung habe die Junge Generation schon seit Jahren gefordert, betont Kralitschek: „Aber nicht in dieser Form.“ Ihr sei es an sich egal, wer an vorderster Stelle der SPÖ stehen wird. „Es ist wichtig, dass endlich jemand die Führung übernimmt und sich die SPÖ wieder auf das Wesentliche konzentriert“, sagt die Gemeinderätin. Und da gebe es genug Themen, wie etwa die Teuerung, die jeden betreffe, oder auch die Gratis-Kinderbetreuung. Denn: „Frauen gehen arbeiten, und da gehört unbedingt auch die Kinderbetreuung angepasst.“

Denise Kralitschek ist Bezirksvorsitzende der „Jungen Generation“. Foto: Gemeinde Großdietmanns

Dass die SPÖ durch den Bundesparteitag geeint werde, kann sich Kralitschek dennoch nicht so richtig vorstellen. „An der Zeit wäre es aber. Diese Unstimmigkeiten bringen zwar viel Werbung für die SPÖ, aber leider nur schlechte“, sagt sie: „Medienberichte über eine konstruktive Arbeit wären natürlich viel besser.“

Die Spannung bis zum 3. Juni steigt

Dass die Krise in der SPÖ endlich beendet wird, wünscht sich auch der Schremser SPÖ-Bürgermeister Peter Müller: „Ich habe natürlich einen Wunschkandidaten für das Amt des Bundesvorsitzenden, aber den verrate ich nicht.“ Seines Erachtens sei die gesamte Vorgangsweise um die Mitgliederbefragung „nicht ganz geschickt gewesen. Es war nämlich absehbar, dass es keine eindeutige Entscheidung geben wird.“

Peter Müller aus Schrems: „War absehbar, dass es keine eindeutige Entscheidung geben wird.“ Foto: Archiv

Ob am 3. Juni diese Krise in der SPÖ beendet werden könne, das ist laut Müller nur möglich, wenn „die Partei wieder geeint werden kann“. Er sieht daher dem kommenden Samstag gespannt entgegen.

Nicht nur Wunschkandidaten

Der Heidenreichsteiner Bürgermeister Gerhard Kirchmaier ist mit der derzeitigen Situation in der SPÖ gar nicht zufrieden. „Ich hätte mir gerne eine andere Person als Kandidaten für den Bundesparteivorsitz gewünscht, denn die beiden Aktuellen kommen für mich aufgrund ihrer Vorgeschichten nicht in Frage“, erklärt Kirchmaier gegenüber der NÖN. Er traue jedoch sowohl Hans Peter Doskozil als auch Andreas Babler die Führung der SPÖ zu. „Ich bin gespannt, ob sie es schaffen, gemeinsam zu wirken. Eine Spaltung wäre das Negativste, das es überhaupt geben kann“, sagt er.

Für Rainald Schäfer, SPÖ-Bürgermeister von Hirschbach, muss es nach dem Parteitag gelingen, dass wieder Ruhe in der SPÖ einkehrt. „Ich bin durchaus positiv eingestellt, dass das auch gelingen wird“, meint Schäfer, der sich schon eine Entscheidung über den Bundesvorsitz vor diesem Parteitag gewünscht hätte. „Durch die Kampfabstimmung besteht die Gefahr, dass es danach wieder zu Debatten kommt.“

Rainald Schäfer aus Hirschbach sieht in einer Kampfabstimmung auch Gefahren. Foto: Archiv

