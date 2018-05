NÖN: 32 Jahre nach der ersten Bio- und Energiemesse in Großschönau hat Initiator Josef Bruckner im vergangenen Winter die Obmannschaft im Verein für Tourismus, Dorferneuerung und Wirtschaftsimpulse (TDW) und damit auch das Zepter über die BIOEM an Sie weitergegeben. Was wird bei der 33. BIOEM anders sein?

Herbert Schagginger: Viele seiner Aufgaben habe ich übernommen, Josef war aber ein Vorreiter und Ideengeber, und das wird er auch bleiben – die BIOEM ist sein Butzerl (lacht). Ich erwarte mir, dass wir langfristig ein Vorreiter bei Themen des Klimaschutzes bleiben, das Waldthema ausbauen und immer wieder neue Schwerpunkte setzen. Ein solcher Schwerpunkt ist heuer „Next Generation“: Die BIOEM stellte als erste Messe Hackschnitzelheizungen aus, war bei Elektromobilität und dem Speichern von Solarenergie vorne dabei – um bei der Messe den Blick auf innovative Produkte der nächsten Generation zu schärfen, sind diese heuer an den jeweiligen Messeständen extra gekennzeichnet. Neu ist heuer auch die „Photovoltaik-Challenge“, mit der wir während der BIOEM von 31. Mai bis 3. Juni mindestens 300 Dächer mit PV-Anlagen neu bestücken wollen.

Welche Rolle wird Josef Bruckner künftig in der BIOEM einnehmen?

Schagginger: Er ist immer am Ball und geht der Frage nach, was wir Besuchern zusätzlich zeigen könnten. Daher wird er sicher auch weiter Schwerpunkte mit entwickeln. Ich war mit kleinen Unterbrechungen fast drei Jahrzehnte lang Obmann-Stellvertreter im TDW, der Kreis an Menschen, die versuchten, ihn zu entlasten und ihm Aufgaben abzunehmen, ist in der Zeit größer geworden. Die Teams arbeiten heute großteils in ähnlicher Zusammensetzung wie bisher weiter. Mein Augenmerk gilt natürlich dem Bemühen, dass sich das Rad weiterdreht und neue Helfer nachrücken.

Welchen Arbeitsaufwand bringt das BIOEM-Wochenende mit sich?

Schagginger: Das Büro mit drei Beschäftigten legt fast ein halbes Jahr einen starken Fokus auf die Messe und wickelt auch das übrige Jahr mannigfaltige Aufgaben ab. Während der BIOEM selbst sind mehr als 300 ehrenamtliche Helfer tätig. Ohne Freiwillige würde es nicht gehen, ohne BIOEM würde Großschönau um eine gewaltige Facette ärmer werden – wir würden einen wichtigen Werbeträger für den Ort verlieren und könnten uns vieles heute Selbstverständliche nicht mehr leisten.

Wo setzen Sie bei der Besucherzahl die Latte an?

Schagginger: An die 25.000 Besucher wären mein Ziel. Die BIOEM ist aber eine „Wettermesse“ – wir hoffen auf mäßige Temperaturen und damit ein gutes Messewetter.

Wie stehen Sie zu den Plänen eines Hallen-Neubaus der Marktgemeinde für Großschönau und die BIOEM, über den die NÖN vorige Woche berichtet hat?

Schagginger: Ich halte die Vision für eine tolle Sache, sowas kann aber nur gemeinsam gestemmt werden. Wesentliche Fragen wie jene der Kosten, der Finanzierung oder der Nutzung während des übrigen Teiles des Jahres müssen geklärt werden. Eine oder zwei moderne und hochwertige Hallen würden der BIOEM jedenfalls einen neuen, repräsentativeren Rahmen geben und auch massive Kosten für die Infrastruktur einzusparen helfen – heuer musste alleine zum Zeltaufstellen eine 13-köpfige Mannschaft anreisen.

Sie haben von Josef Bruckner nicht nur die TDW-Obmannschaft, sondern auch die Geschäftsführung über verschiedene Wirtschaftsbetriebe übernommen…

Schagginger: …unter dem Dach des TDW hat sich vieles wie das BETZ (BioEnergetischesTrainingsZentrum) oder das Gasthaus „Waldviertler Stüberl“ aus der BIOEM weiter entwickelt, das stimmt. Genauso auch der Bau des Gebäudes inklusive der Volksschule – wäre das damals nicht passiert, dann hätten wir heute keine Volksschule mehr. Stattdessen haben wir nun auch ein Ärzte- und Therapiezentrum.

Wo kann die Reise der BIOEM langfristig hingehen?

Schagginger: Wir müssen beim Klimawandel mit allen zusammenhängenden Möglichkeiten dran bleiben. Einsparungen und zusätzliche Wertschöpfungen für unsere Region müssen unsere Sache sein, genauso wie die Brauchtumspflege und die Mobilisierung von Touristen im Sinne des TDW. Vor dem Hintergrund einer Hallen-Infrastruktur könnte man sich künftig auch Gedanken über ganz neue Felder und neue Strategien machen.