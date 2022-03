Für den Frieden: Vorlesetag am 24. März

Das Motto des Österreichischen Vorlesetages am 24. März wird heuer entsprechend der derzeitigen Weltlage erweitert: „Vorlesen für den Frieden“ soll überall stattfinden: An einer Straßenecke, im Park, im Wirtshaus, zu Hause. Egal wie wir vorlesen, ob privat, öffentlich, digital oder hybrid – es sollen die geistigen Kräfte für ein stabiles Weltgefüge gebündelt werden. . Auf der Website www.vorlesetag.eu gibt es heuer einen eigenen Button, unter dem man „Friedensgeschichten“ downloaden kann. Es sind Geschichten und Gedichte, die sowohl Kinder, junge Erwachsene als auch Erwachsene ansprechen können.

Der Österreichische Vorlesetag beginnt um 9 Uhr mit dem European BookDay im Wiener Rathaus. Kristina Sprenger führt durch das Programm.

Der „Auslandsösterreicher Weltbund“ konnte für den in diesem Rahmen stattfindenden Vorlesende aus Deutschland, Ecuador und Neuseeland gewinnen. Österreich ist unter anderem mit ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, WKO-Präsident Harald Mahrer, Burgschauspieler Peter Simonischek, Sängerin Elisabeth Engstler, Kabarettist Thomas Maurer, Vorturner „der Nation“ Philipp Jelinek, Moderatorin Vera Russwurm, Dompfarrer Toni Faber oder Schauspielerin Lilian Klebow, vertreten.

Wer ebenfalls am 24. März öffentliche oder private Lesung durchführen will, kann diese persönliche Vorlese-Veranstaltung ab sofort unter www.vorlesetag.eu anmelden. Für virtuelle Lesungen, etwa via Zoom, muss lediglich der entsprechende Link im Anmeldeformular unter „Details zur Veranstaltung“ angeführt werden. Alternativ kann, nachdem die Vorlesung auf www.vorlesetag.eu angemeldet wurde, auch ein Video aufgenommen und am Österreichischen Vorlesetag über eine Social Media Plattform unter dem Hashtag #vorlesen22 hochgeladen werden. Sämtliche Videos werden zusätzlich auf der offiziellen Website gesammelt. Info zum Österreichischer Vorlesetag gibt es unter https://vorlesetag.eu oder https://www.facebook.com/vorlesetag.eu

