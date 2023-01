Karin Weißenböck: Ex-Moorheilbad-Chefin ist Harbacher Ehrenbürgerin

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Im Vorjahr hat die Gemeinde den traditionellen Neujahrsempfang coronabedingt noch zum Frühjahrsempfang machen müssen, heuer wurde wieder zu Neujahr gefeiert – auch wenn das am vergangenen Sonntag schon 22 Tage alt war.

Der Neujahrsempfang im Franz Himmer Kongress- und Veranstaltungszentrum erlaubte einen Rückblick auf 2022, wo die Gemeinde unter anderem ihr 50-Jahr-Jubiläum und die Eröffnung der Projekte „Hoidagossn“ und Dorfplatz Hirschenwies gefeiert hat. Im Ausblick auf 2023 kündigte Bürgermeisterin Margit Göll die Fertigstellung der Amtshaus-Sanierung und des Volksschul-Zubaus mit einem Festakt im Sommer an.

Wenige Tage davor wurde im Gemeinderat der Ankauf von Möbeln für die Volksschule beschlossen, 120.000 Euro sind dafür vorgesehen. Die Möbel sollen etwa in die Direktion, den Werkraum, das Lehrerzimmer und in die Garderobe kommen. Der Auftrag ging an Mayr Schulmöbel aus Scharnstein. Was neue Vorhaben betrifft, werde man sich auch heuer nicht zurücklehnen, sagte Göll.

Unter den Ehrengästen des Neujahrsempfangs waren unter anderem Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bezirkshauptmann Stefan Grusch und Pfarrer Rudolf Pinger. Und vor allem einige Geehrte (siehe Infobox). „Sie ist mir eine große Stütze, kennt den Gemeindedienst und unsere Bürger bestens“, sagte Margit Göll bei der Verleihung der Ehrennadel in Gold an Amtsleiterin Karin Fuchs: Sie ist seit 1983 im Gemeindedienst tätig.

„Es waren große Schuhe, die ich angezogen habe“

Mit Karin Weißenböck gibt es außerdem eine neue Ehrenbürgerin in der Gemeinde. Margit Göll gratulierte ihr zu ihrem Lebenswerk.

Karin Weißenböck hat 1992 die Geschäftsführung des Moorheilbades Harbach von ihrem im November verstorbenen Vater Manfred Pascher übernommen, und daneben Lebens.Resort Ottenschlag, Lebens.Med Zentrum Bad Erlach, Lebens.Med Zentrum St. Pölten und Gesundheitszentrum Zwettl aufgebaut.

Vor etwa einem Jahr hat sie die Geschäftsführung im Moorheilbad Harbach an ihre Tochter Viktoria Magenschab übergeben, im Gegenzug von ihr die Prokura übernommen. „Es waren große Schuhe, die ich damals als junge Frau angezogen habe“, blickte Karin Weißenböck zurück und bedankte sich in diesem Rahmen bei den Mitarbeitern, Partnern und besonders bei der Familie.

