An der B2 bei Schrems: Neuer Radweg nun freigegeben

Radfahrer erfreuen sich seit mehreren Wochen am neuen Radweg entlang der B30 zwischen Zwiemannsbusch und Eugenia bei Schrems. Nun gab Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzo diese Entlastung für motorisierten und unmotorisierten Verkehr im Beisein von Bürgermeister Peter Müller und Straßenbaudirektor Josef Decker offiziell frei.

Die Stadtgemeinde wollte wie berichtet eine sichere Radwegverbindung von Kottinghörmanns über die Ampel an der Kreuzung von B2 und B30 vorbei bis Langegg schaffen, zumal die Bundesstraße in diesem Bereich mit durchschnittlich etwa 5.500 Fahrzeugen pro Tag sehr stark frequentiert ist. Auf einer Länge von 860 Metern wurden nun entlang bestehender Wege auf einer Breite von drei Metern ein Konstruktionsaufbau hergestellt und eine Asphaltdecke aufgebracht. Auch ein 25cm breites Bankett wurde beidseitig geschaffen. Beim B30-Kreisverkehr kann nun in die Gemeindestraße Richtung Eaton bzw. Eugenia weitergefahren werden, so gelangt man durch den Ort zum bestehenden Radweg-Abschnitt nach Langegg.

„Niederösterreich möchte in den nächsten Jahren den Radanteil der täglichen Wege deutlich erhöhen und damit auch die CO2-Emissionen reduzieren“, sagt dazu Landesrat Schleritzko: Das könne nur gemeinsam mit den Gemeinden erreicht werden, das Land NÖ unterstütze und schaffe die notwendigen Rahmenbedingungen dafür. Die Sicherheit für Radler werde damit im Alltagsradverkehr „maßgeblich erhöht“.

Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Schrems mit Bau- und Lieferfirmen der Region in einer Bauzeit von rund zwei Monaten durchgeführt. Die Gesamtkosten von etwa 145.000 Euro werden zu 60 Prozent vom Land NÖ und zu 40 Prozent von der Stadtgemeinde Schrems getragen.

