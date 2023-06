"Spiel des Jahres": Heidenreichsteiner Johannes Krenner mischt mit

Brettspiele zu spielen, das können viele. Brettspiele zu erfinden, das ist schon schwieriger. Mit dem eigenen Brettspiel eine Nominierung zum „Spiel des Jahres“ einzufahren, das passiert den wenigsten. Dem Heidenreichsteiner Johannes Krenner ist das gemeinsam mit Markus Slawitscheck aus Hofamt-Priel gelungen.

Das Duo hat in der Zeit der pandemiebedingten Lockdowns das Spiel „Challengers!“, erschienen im Kosmos-Verlag, entwickelt. Für das Spiel des Jahres 2023 wurde es damit in der Kategorie Kennerspiel nominiert. Der Kritikerpreis gilt als weltweit bedeutendste Auszeichnung in der Branche der Gesellschaftsspiele. „Es freut uns wahnsinnig und würde dem Spiel guttun, wenn es klappt“, sagt Krenner. Die Nominierung alleine sei eine große Ehre.

„Challengers!“ holte schon französischen Spielepreis

Die Auszeichnung wird am 16. Juli in Berlin verliehen. Die Kategorie Kennerspiel richtet sich an Menschen, die bereits Erfahrung mit modernen Brettspielen haben. Bei „Challengers!“ spielen eine bis acht Personen ein Turnier, in dem die Spielenden ein Team zusammenstellen und dieses gegeneinander antreten lassen. Im Februar überzeugte „Challengers!“ bereits die Fachjury des französischen Spielepreises „As D'or“ durch seine Einzigartigkeit. In Cannes gewann es den ersten Platz in der Kategorie Insider.

Johannes Krenner ist beruflich als Spiele-Entwickler tätig, und auch als Grafikdesigner. Er lebt in Wien und Heidenreichstein. Schon vor „Challengers!“ hat er im Spieleverlag Ravensburger veröffentlicht, die NÖN berichtete. Krenner und Slawitscheck haben einander übrigens bei ihrer gemeinsamen Leidenschaft, dem Spielentwickeln, kennengelernt. „Challengers!“ ist ihr erstes gemeinsames Werk und war Anstoß für ihre Freundschaft. Seit März ist auch „Noobs im Weltraum“, ein weiteres unterhaltsames Spiel der beiden Autoren, im Fachhandel erhältlich.