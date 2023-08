Raiffeisen-Bankstelle: Neubau ist angelaufen

In der Brunfeldstraße 1 in Heidenreichstein geht ein mehr als 2,3 Millionen Euro schweres Projekt in seine entscheidende Phase: Nach dem erfolgten Abriss der Bankstelle der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel wurden vorige Woche die Fundamentplatten betoniert, jetzt kann der Neubau in Holzriegel-Bauweise realisiert werden.

26 Jahre nach der Errichtung war im Winter wie berichtet die Entscheidung getroffen worden, aus Platzgründen den Großteil des Bestandes abzutragen. Der Platz war mit etwa 280 m² nicht grundsätzlich gering, aber nicht mit aktuellen Anforderungen an ein Bankinstitut vereinbar: Hinter einer großen Kassenhalle verbargen sich lediglich zwei Beratungsbüros – dabei steigt der Bedarf für individuelle Beratungen, während das Kassengeschäft in der Branche rückläufig ist. Eine Umgestaltung der Halle war wegen der Form – ein geschwungener, zusammenlaufender Spitz – nicht möglich, deshalb der Neubau an selber Stelle und ein vorübergehendes Ausweichen der Bankfiliale in einen ehemaligen Möbel Handl-Schauraum in Kleinpertholz.

Im Zeitplan: Neustart im Dezember bleibt Ziel

Der Neubau wird künftig auf 416 m² Fläche ein abtrennbares SB-Foyer vor einem Schalterbereich unter anderem mit Kassaplatz & „Service Point“ sowie sechs modernen, teils barrierefreien Beratungsbüros enthalten. Ebenfalls vorgesehen sind neben barrierefreien Kundentoiletten ein Teambüro, Aufenthalts- und Meetingraum sowie ein großer Kundensafe. Der Außenbereich wird erneuert, die Parkfläche erweitert. Geheizt wird künftig über eine Wärmepumpe, Strom kommt von der PV-Anlage am Dach, gekühlt wird im Sommer über eine Deckenkühlung.

Die Beton- und Stahlarbeiten am Neubau verrichtet die Baufirma Talkner, der Auftrag für den Holzbau ging an die Firma Diesner. Die geplante Eröffnung bis Jahresende wurde von Geschäftsleiter Dietmar Stütz vor dem Projektstart als „ambitioniert“ bezeichnet. Aktuell liege man aber gut im Plan, sagt er: „Der Zeitplan mit der Eröffnung im Dezember ist aufrecht.“

Neue Verwendung für Amaliendorfer Filiale

Etwas mehr als ein Jahr, nachdem die in der Marktgemeinde Amaliendorf-Aalfang seit 1893 verankert gewesene RBOW-Bankstelle geschlossen wurde, wurde indes nun eine neue Verwendung für die Immobilie gefunden. Das zuletzt genutzte Bankgebäude, das 1998 in der Hauptstraße 376 in Amaliendorf errichtet worden war, wurde an Private verkauft. Es soll zum Einfamilienhaus umgebaut werden.