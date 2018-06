Die beiden strahlkräftigsten Klubs des Bezirks Gmünd kommen nicht zu Ruhe. Während der SC Gmünd nach der Derbyniederlage gegen Schrems in der Schlussrunde schon ein kleines Fußballwunder braucht, geht beim ASV Schrems der Streit im Vorstand in die nächste Runde. In der Vorwoche gingen die Wogen erneut hoch. In einer Sitzung traten auch der langjährige Sportliche Leiter Herbert Zimmel und Sektionsobmann Werner Scheidl zurück!

Köpf

„Ich wollte, dass wieder Ruhe einkehrt“, erklärt Scheidl seinen Rücktritt. Die Entscheidung, hinter Trainer Edgar Eichler zu stehen, bereut er nicht. Einige Dinge seien durch zu wenig Kommunikation sehr groß geworden, meint Paul Rzepa, Gesamtobmann des ASV Schrems: „Es ist wirklich schade, dass sich aus einer Trainerdiskussion so etwas entwickelt.“ Der Rücktritt von Herbert Zimmel, der sich dazu nicht mehr äußern wollte, aber in den vergangenen Jahren ein maßgeblicher Architekt des sportlichen Aufschwungs gewesen ist, sei speziell aus sportlicher Sicht sehr bedauerlich.

Köpf

Während bei sich die Wogen im Vorstand nach Aussagen von Rzepa mittlerweile etwas geglättet haben dürften, bangt der SC Gmünd weiterhin um den Klassenerhalt. Nach der Derbyniederlage gibt’s in der Schlussrunde gegen Eggenburg die letzte Chance. Den Grenzstädtern hilft nur mehr ein Sieg – und selbst dann braucht man noch Schützenhilfe anderer Vereine.