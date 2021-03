Mit dem Tod von Günter Baader verliert die Gmünder Fußballszene eine Stütze beim ehemaligen EPSV und beim Weißen Ballett in Dietmanns. Er verstarb am 15. März kurz vor seinem 67. Geburtstag.

Günter Baader wurde in Rindlberg bei Karlstift geboren, schon in seiner frühen Jugend übersiedelten seine Eltern samt der vier Geschwister nach Gmünd. Von seinem damaligen Zimmer aus hatte er gute Sicht auf den Sportplatz des EPSV Gmünd. Dieser Umstand inspirierte ihn dermaßen, dass er schon mit zwölf Jahren in die Schülermannschaft des EPSV aufgenommen wurde.

Der Weg für seine Fußballkarriere war geebnet. Theo, wie ihn alle Kollegen in Anlehnung am Namen seines Vaters Theodor nannten, war dann viele Jahre eine Stütze als Mittelfeldspieler der Kampfmannschaft des EPSV, dem er bis auf einen kurzen Abstecher am Ende seiner Karriere zum Weißen Ballett Dietmanns, stets die Treue hielt. Sein jahrelanger Sportkamerad Franz Drach findet nur lobende Worte über den viel zu früh Verstorbenen. „Theo war ein ehrlicher Typ und aufrechter Kamerad sowohl sportlich als auch privat. Und er hatte mit Abstand die meiste Kraft von allen. Beim Bankdrücken war er unschlagbar.“

Nach seinem Karriereende verpasste Baader bis kurz vor seinem Tod kaum ein Spiel „seines“ EPSV bzw. dem Nachfolgerverein SC Gmünd. Sein Stammplatz war bis zuletzt gleich beim Eingang hinter dem „Haustor“.

Beruflich absolvierte Günter Baader die Ausbildung zum Zimmerer. Diesen Beruf übte er bis zu seiner Pensionierung aus, war in den letzten Jahren bei der Baufirma "Fürnsinn-Pleiba“, wo Bruder Peter Miteigentümer war. „Günter war, bei welcher Firma er auch immer beschäftigt war, stets ein fleißiger, verlässlicher sowie fachkundiger Mitarbeiter“, kommt auch viel Lob von Bruder Peter.

Günters letzter, großer Beitrag für den SC Gmünd, war die tatkräftige Mithilfe beim Bau des Sportplatzkomplex im SC Gmünd Stadion, wo er bei der Dachkonstruktion unzählige Stunden kräftig Hand angelegt hat.

Um den Verstorbenen trauern Gattin Erika, die Töchter Anna und Romina sowie die Geschwister Helmtraud, Peter, Helmut und Gerhard. Das Begräbnis von Günter Baader findet am 19. März um 13 Uhr am Gmünder Friedhof statt.