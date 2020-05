Ein 58-Jähriger aus der Gemeinde Unserfrau-Altweitra parkte am 28. Mai gegen 9.45 Uhr seinen Hyundai am Rathausplatz in Weitra aus der Parklücke aus. Beim Retourfahren dürfte er die hinter dem Auto stehende Weitraerin übersehen haben und stieß sie zu Boden.

Die Weitraerin wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Gmünd eingeliefert und dort ambulant behandelt.