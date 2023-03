Schremser Fertigteilhaus-Spezialist Elk: „Experience-Center“ vor Start

„Die Finanzierungs-Handbremse muss gelöst werden!“ So hatte Matthias Calice, Eigentümer von Fertighaus-Marktführer Elk aus Schrems, im Februar auf einen schweren Markteinbruch infolge stark verschärfter Richtlinien der Finanzmarktaufsicht (FMA) für Wohnkredite hingewiesen. Der April bringt die Berücksichtigung von Wohneigentum für die Zwischenfinanzierung, erhöht die Chancen auf einen Kredit somit. Aber, so Calice: „Das löst nur einen marginalen, kleinen Teil des Problems.“

Er nennt einen Brief von Fertighausverband, Verbänden und Betrieben anderer Sparten an FMA, Wirtschaftskammer, ÖGB, Finanz- und Arbeitsministerium. Darin gehe es darum, dass sich hinsichtlich der betreffenden „KIM“-Verordnung „etwas ändern muss, andernfalls Tausende Arbeitsplätze vernichtet werden“. Es mangle wie berichtet nicht an der Bonität von Häuslbauern, denen sei jedoch vielfach wegen der Vergaberichtlinien der Weg zum Kredit versperrt.

Bei Elk gehe es wegen des Kreditthemas nach dem Höhenflug in der Coronazeit allmählich zurück zur Normalität. Die dritte Produktionsschicht, die im Winter 2021/2022 zur Bewältigung des Andrangs aufgebaut hatte werden müssen, bestehe noch, sagt Calice, eine Rückkehr zum 2-Schicht-Betrieb werde über kurz oder lang wohl unvermeidlich sein. Das Geschäft sei aber breit aufgestellt, „weshalb wir Schwankungen teilweise kompensieren können. So errichten wir heuer zum Beispiel erstmals eine Wohnungsanlage in Prag und einen Ferienpark in Bayern“.

Investition in das neue Erlebnis des Hauskaufs

In Österreich setzt man indes den nächsten Schritt in die Zukunft: Am 6. Mai, dem Tag des Fertighauses, wird in der Blauen Lagune in Wiener Neudorf ein – nach Ansicht der Firmenleitung – europaweit einzigartiges „Experience-Center“ eröffnet. Auf etwa 500 m² Fläche werde hier, so Geschäftsführer Thomas Scheriau, „das Fertighaus-Erlebnis auf neue Beine gestellt“. Calice sieht darin einen „Game Changer der Hausplanung“.

Man solle hier künftig ein Haus designen, sehen, erleben, fühlen, riechen – und in digitaler Form mit bekommen, um es daheim am Sofa bemustern und durchklicken zu können. Den ungewissen Zeiten will Elk dabei bei jedem Klick volle Preistransparenz entgegensetzen.

