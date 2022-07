Personalmangel in Gastro: Reduktion zahlte sich in Litschau aus

Werbung

Kaum ein Gastronomiebetreib, der dieser Tage nicht über Personalmangel klagt, nach Mitarbeitern sucht, oder um Lehrlinge wirbt. Auch im Gasthaus Kaufmann am Litschauer Stadtplatz hat sich das während der Covid-Pandemie abgezeichnet und das Team rund um Leopold Hofbauer schon im April zu drastischen Konsequenzen greifen lassen. Seine Zwischenbilanz fällt nun allerdings positiv aus.

Im Gasthaus Kaufmann wurde es vor allem in der Küche eng, zwei Mitarbeiter haben aufgehört. Dann begann die Personalsuche. „Unsere oberste Prämisse ist es, die Qualität zu halten und das sollte auch bei potenziellen Mitarbeitern passen“, betont Hofbauer. Mit Bewerbern sei man aus unterschiedlichen Gründen nicht zusammengekommen – eben weil das Qualitätsverständnis nicht dasselbe war, oder die geforderte Ganzjahresstelle nicht geboten werden konnte. Es zeichnete sich ein Start in die Sommersaison mit eingeschränktem Küchenteam ab.

„Dann haben wir uns mit den Mitarbeitern zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, wie es funktionieren könnte“, blickt Hofbauer zurück. Die Lösung: Mit 1. April wurden die Öffnungszeiten angepasst, der Betrieb läuft mit dem verfügbaren Personal weiter. Um 18 Uhr ist seither Sperrstunde, Sonntag und Montag Ruhetage. Keine leichte Entscheidung, betrifft sie in gewisser Weise doch auch den Fremdenverkehr in der Schrammelstadt. „Wir haben in Litschau wirklich guten Tourismus. Gerade der Sonntag war ein umsatzstarker Tag. Aber hätten wir einen anderen Ruhetag gewählt, hätten unsere Mitarbeiter erst recht sonntags arbeiten müssen“, sagt er.

Lage wird im Herbst wieder neu bewertet

Trotzdem zieht Leopold Hofbauer ein positives Zwischenfazit, es funktioniere, wirtschaftlich laufe der Betrieb auch nach dieser Veränderung gut und die Mitarbeiter seien zufrieden. Im Herbst werde man sich erneut Gedanken darüber machen, wie es weitergeht: „So wie die Situation in der Gastronomie derzeit ist, denke ich, dass man die Lage überhaupt jährlich neu bewerten muss.“ Die Zukunft eines der wenigen verbliebenen Litschauer Gasthäuser scheint auch an der Spitze vorerst gesichert. Seit Frühling arbeitet sich Leopold Hofbauers Sohn Benjamin in der Führung des Betriebes ein. „Wir werden also weiterhin in der Gastronomie tätig sein“, schmunzelt der Seniorchef: „Ich werde noch ein bisschen weitermachen, ganz ohne Arbeit geht es nicht.“

Auch im Hinblick auf eine neue Lagebewertung gibt es in personeller Hinsicht vor allem einen Wunsch – nämlich wieder einen Lehrling ausbilden zu können. „Unser Lehrling hat die Berufsschule vor Kurzem mit großem Erfolg abgeschlossen und wir freuen uns, dass er im Team bleibt. Wenn wir wieder einen Lehrling für die Küche bekommen, wären wir personalmäßig ganz gut aufgestellt“, sagt Hofbauer: „Bei der derzeitigen Personalsituation in der Gastronomie ist die Lehrlingsausbildung aus meiner Sicht das Wichtigste.“

