Gasthof Thaler Traditioneller Hofkirtag wetterbedingt im Festsaal

Die Familie Thaler mit den Kirtagsmusikanten "Korl's Krainer" und der Obfrau und Stellvertreter von der Dorfgemeinschaft: Karl Hofbauer, Gerald Hofbauer, Martin Hofbauer, Max Thaler, Christian Hofbauer, Paula Thaler, Max Faltin, Alexander Thaler, Reinhard Bauer, Claudia Koppensteiner und Manfred Thaler. Foto: Helma Meierhofer

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D er Hofkirtag im Gasthof Thaler in Großotten hat bereits jahrelange Tradition. Wetterbedingt musste diesmal am Sonntag der Kirtag vom Hof in den Festsaal verlegt werden, was der Stimmung allerdings keinen Abbruch tat.