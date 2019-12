Besondere Post gab es vor einigen Tagen im Restaurant Hausschachen, der Absender: Gault Millau. Sehr zur Freude von Restaurantleiter und gewerblichem Geschäftsführer Thomas Mladek und Küchenleiterin Yvonne Albrecht schaffte es das Restaurant Hausschachen in den bekannten Restaurantführer für das Jahr 2020. „Wir haben erst vor eineinhalb Jahren geöffnet und jetzt wurde schon Gault Millau auf uns aufmerksam, das ist wirklich eine Überraschung und natürlich eine Auszeichnung“, zeigen sich sowohl Mladek als auch Albrecht erfreut.

Da heißt es unter anderem: Küchenchefin Yvonne Albrecht begeistert im Golfclub Weitra ihre Gäste mit regionalen Produkten. So kann man hier geräucherte Karpfenmousse, Kräuter-Knoblauch-Cremesuppe, Schweinsbraten mit Waldviertler Knödel und warmem Krautsalat, Esterházy-Rindsbraten oder hausgemachte g’schupfte Mohnnudeln mit Obströster genießen.

„Regionalität wird bei uns groß geschrieben. Was geht, beziehen wir aus der Region und von Direktvermarktern. Du nimmst etwas aus der Region und die gibt es wieder retour“, meint Mladek. Man habe frische Produkte, die nur wenige Kilometer transportiert werden müssen, und man minimiere dadurch die Lagerkosten. Die regionalen Produkte lässt Küchenleiterin Albrecht auch sehr gerne in ausländische Gerichte einfließen.

Karpfenhaube für die Hochzeitslocation

Das Restaurant Hausschachen, das zur Zeit auch eine Karpfenhaube anstrebt, hat sich in diesem Jahr zu einer beliebten Hochzeitslocation entwickelt. 24 Hochzeitsfeiern, einige davon mit der Trauungszeremonie am Steg am Hausschachenteich, der derzeit erneuert wird, wurden ausgerichtet. Für 2020 gibt es schon 15 Voranmeldungen.

Somit ist das Restaurant mit seinen 200 Sitzplätzen und den 20 Mitarbeitern (im Sommer sind es 30) und dem Hotel gut aufgestellt. Das befanden auch die Verantwortlichen von Gault Millau – sehr zur Freude aller im Restaurant Hausschachen.