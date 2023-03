Talente-Tauschkreis Waldviertel Nord stellte sich in Schrems vor

Am 1. März traf sich eine Reihe von interessierten Personen erstmals in den Räumlichkeiten der Gea-Akademie in Schrems, um den Talente-Tauschkreis kennenzulernen. Weitere Treffen in Schrems werden jeden ersten Mittwoch und in Waidhofen jeden dritten Mittwoch im Monat stattfinden.

Der Elektriker und Zimmerer Georg Brandstetter organisiert derartige Treffen auch in Waidhofen und stellte in Schrems jenen Personen, die neu in der Runde sind, den Talente-Kreis vor. Unter dem Motto: Wir leben unsere Talente! stellen sich die Teilnehmer, die auch Mitglieder im Verein sind, vor und bieten im Tausch gegen den Zeitaufwand ihrer Talentaufwendung, gegen den Zeitaufwand eines anderen Talentes an.

Außerdem sollen ein Repair-Cafe entstehen, verborgene Talente geweckt werden um gemeinsam etwas zu tun, sowie Dinge und Zeit sinnvoll nutzen. „Es gibt auch eine Versicherung für Mitglieder über den Verbund“, erklärte Georg Brandstetter abschließend. „Mir geht es in erster Linie um das Kennenlernen neuer Personen und gemütliche, nette Gespräche“, erklärt einer der Teilnehmer.

