Große Feier in Schrems: Heini Staudinger feierte 70. Geburtstag

Nach der Begrüßung der Gäste spielte die Stadtkapelle ein Geburtstagsständchen. Es handelte sich um eine Überraschungsparty für Heini Staudinger - die sichtlich gelungen war. Neben Bürgermeister Peter Müller und einigen Stadt- und Gemeinderäten fand sich auch Michael Brunner, einer von Staudingers Mitbewerbern bei der Bundespräsidentenwahl 2022, ein. Bürgermeister Peter Müller hielt eine Ansprache und berichtete über das Leben von Heini Staudinger.

Anschließend sprach Staudinger zu seinen Gästen, es wurden auch einige Filmsequenzen vorgeführt. Danach führte er den Ton des großen Gongs vor und erzählte von dessen Erzeuger. Einige Personen, die zurzeit einen Kurs über Seifenblasen in der GEA-Akademie absolvieren, baten Heini Staudinger schließlich in den hinteren Teil der Jurte, um ihn in ein Meer von Seifenblasen einzuhüllen.

Einige Mitarbeitende von Gea/Waldviertler trugen abwechselnd Lebensweisheiten für den Jubilar vor, ehe der bekannte Gitarrist Peter Ratzenbeck den weiteren Verlauf des Abends musikalisch gestaltete.

