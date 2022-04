Archäologischer Sensationsfund: Artefakt erzählt Geschichte

Werbung

Seit dem 13. Jahrhundert gibt es im nördlichen Waldviertel von Menschen angelegte Teiche, zu damals wie heute verschiedenen Zwecken, meist jedoch für die Fischzucht.

Ein Sensationsfund wurde bei Sanierungsarbeiten am Damm des sogenannten Fuchsteich in Neuniederschrems gemacht. Bei den Grabungsarbeiten im Bereich des Zapfens wurde ein hölzernes Ablaufrohr gefunden. Ablaufrohre wurden einst meist aus Tannenstämmen hergestellt und halbschalenförmig ausgehöhlt. Für eine lückenlose Verbindung wurden sie mit Moos abgedichtet. Das ständig unter Wasser liegende Holz blieb somit sehr gut konserviert und lange haltbar.

„Leider wurde die gesamte Länge des Rohres, das in einem ausgezeichneten und vollständigen Zustand war, beim Baggern stark beschädigt“, bedauert der Leiter der Ökologischen Station Waldviertel in Gebharts, Christian Bauer: „So konnten wir nur noch einige Teile sicherstellen.“ Wissenschafterin Elisabeth Peham erklärt: „Oft werden solch geschichtsträchtige Funde aus Angst vor Baustellensperre oder mangels historischem Interesse entsorgt. Werden sie jedoch gemeldet, kann über die Geschichte der Landschaft und deren Kultur viel aufschlussreiche Information gewonnen werden.“ Ein Abschnitt der Rohrhalbschale wurde zur Altersfeststellung an die Uni Wien geschickt.

Ein aufwendiges Untersuchungsverfahren des Artefakts ergab, dass es sich um eine im Jahr 1613 geschlägerte Tanne handelt. Daraus kann geschlossen werden, dass im Bereich der Fundstelle bereits Anfang des 17. Jahrhunderts ein Teich bestanden hat.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.