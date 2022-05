Landschafts- und Artenschutz: Fast unberührtes Moor

Werbung

Weltweit nimmt das Artensterben immer mehr zu – durch den Klimawandel oder durch intensive Landwirtschaft. Im Waldviertel ist unter anderem in den „Europaschutzgebieten“ eine reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt anzutreffen. In der Woche des Artenschutzes wurden nun interessierte Personen eingeladen, mit Naturfachleuten außergewöhnliche Naturschätze vor der Haustüre kennenzulernen – einer davon liegt in der Schremser Katastralgemeinde Gebharts und wurde als solcher erst vor gar nicht langer Zeit entdeckt.

Bei der von der Energie- und Umweltagentur (ENU) – ein Bindeglied zwischen Naturschutz und Bevölkerung – initiierten Wanderung im Europaschutzgebiet wurde eine Vielzahl von Pflanzenarten gezeigt und auf deren besonderen Schutz hingewiesen. Der gut erhaltene Moorwald-Abschnitt wurde erst kürzlich dank lokaler Hinweise wahrgenommen. „Hier wurde fast kein Torfabbau betrieben und es sind auch keinerlei Spuren von forstlicher Nutzung zu erkennen“, sagte Biologe Axel Schmidt, der sich seit Jahren diesem Thema widmet. Auch sei der Wasserhaushalt größtenteils intakt.

Der Landschaftsabschnitt gehört nun dem Europaschutzgebiet „Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft“ an. Im Zuge dieses Projektes sind künftig wichtige Erhaltungsmaßnahmen geplant.

