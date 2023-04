Erstes Album von „Ramasuri“: Ein bunter Wirbel in der Pop-Landschaft

Drei beste Freundinnen, die alle drei singen, Songs schreiben, unterschiedliche Instrumente spielen: Allein das macht schon eine Band besonders, weil ganz ohne Hierarchien muss man auch mal auskommen.

Doch diese Frage stellen sich die Musikerinnen wohl nicht. Denn Olivia Herzog und Angelika Zach kennen sich schon seit dem Alter von 12 bzw. 13 Jahren – über den gemeinsamen Gesangslehrer Wolfgang Eder in Heidenreichstein. Zach ist in Gebharts aufgewachsen, Herzog in Thaures, später ging es nach Wien. Über die Jahre habe sich eine „ganz spezielle, tiefgründige Freundschaft“ entwickelt, wie Angelika Zach erzählt. Dazu komme eine rege gemeinsame Reisetätigkeit, die zentraler Faktor in der Entwicklung der Band „Ramasuri“ war.

Jamsession in der Toskana als Inspiration

Reise Nummer eins war ein „Road-Trip“ nach Spanien, gemeinsam mit der Oberösterreicherin Barbara Plank, die Angelika Zach von der Uni kannte. Dank dem Erlebnis wurden aus ihnen „drei beste Freundinnen“. Bei einer weiteren Reise nach Italien waren dann schon Instrumente dabei, und der Song „Baratti“ entstand bei einer Jamsession bei Sonnenuntergang in der Toskana. „Das war unser zündender Moment“, so Zach.

Die Band gibt es nun seit vier Jahren. „Wir sind eigentlich drei Sängerinnen, haben uns aber auch die Skills aufgebaut, uns selber begleiten zu können. Außerdem wollen wir auch alles spielen können und immer wieder Neues ausprobieren“, beschreibt Olivia Herzog ihre Motivation. Außerdem könne man so auch „die Klangfarben immer wieder neu mischen“, meint Zach.

Der Band-Name passt insofern auch. „Ramasuri“ ist ein alter Mundart-Ausdruck für Durcheinander, für „bunter Wirbel.“ Vielfalt ist den Musikerinnen ein wichtiger Begriff, in eine Schublade wollen sie sich nicht einordnen lassen. „Pop-Soul-Akustik“ wäre eine mögliche Umschreibung.

„Jede Sprache hat natürlich auch ihren eigenen Sound“ Angelika Zach

Gesungen wird sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, wobei Deutsch eher für die sozialkritischen Themen, Englisch eher für die universellen Gefühle herhalten muss. „Aber jede Sprache hat natürlich auch ihren eigenen Sound“, sagt Zach, die Jazz-Gesang und „Popular-Gesang“ an den beiden Wiener Musikunis studiert hat. Sie unterrichtet auch, und zwar als „Vocal Breath- & Body-Coach“. Gesungen hat sie in unterschiedlichen Ensembles, darunter „Amalea“. Auch Olivia Herzog, die abseits von ihrer kreativen Tätigkeit im Bereich Umwelt- und Klimaschutz Medienkampagnen entwickelt, könnte man aus anderen Formationen kennen, etwa aus „Leela’s Orchestra“.

Die Single „It´s All Just In Your Head“ erschien am 24. März, das Album „Unfold“ erscheint am 14. April auf dem Label „Stracciatella Records“. Live ist „Ramasuri“ am 22. April im Waidhofner „Igel“ zu hören – beim „Tag mit dem Folk-Club“ um 18 Uhr.

