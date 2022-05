Was wurde aus dem Biopionier Josef Zach?

Werbung

Der 69-jährige Josef Zach aus Gebharts arbeitete jahrelang in der Lebensmittelproduktion und war österreichischer Vertreter der Biomilchbauern. 1997 gründete er seine eigene Firma „Bioservice Zach“ und übergab 2017 an seinen Sohn Robert. Er hilft heute noch gelegentlich in der Firma mit. Josef Zach ist vor allem ein Familienmensch, seine Enkelkinder sind ihm sehr wichtig: „Es wird mir nie fad“, schmunzelt er.

Mit seiner Gattin ist er viel unterwegs, macht Kulturreisen und betreibt Tanzsport. Jede Woche erklingt in der Firmenhalle Tanzmusik, wozu auch Freunde eingeladen sind. Aber auch Radfahren und Bergwandern, Skifahren und Walking sowie tägliche Morgengymnastik halten Josef Zach fit. Da er gerne und viel liest – vor allem Lektüre mit historischem Bezug – sind täglich zwei Stunden Lesen eingeplant, bei Schönwetter auch im Garten. Zach engagiert sich seit Jahren bei der Feuerwehr und ist auch im Pfarrgemeinderat tätig. Die Gartenarbeit ist eine Tätigkeit, die ihm Spaß macht. – Und wenn er einmal richtig relaxen möchte, dann begibt er sich mit der Angelrute zum Fischen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.