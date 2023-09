Nina Proll: „Wenn ich geblieben wäre, wäre ich keine Schauspielerin“

NÖN: Sie treten am 21. Oktober mit dem Programm „Kann denn Liebe Sünde sein?“ in Litschau auf. Abgesehen von „Braunschlag“, ist das Ihr erster beruflicher Einsatz in Ihrer Waldviertler Heimat?

Nina Proll: Ja, ich bin nur vor über zehn Jahren einmal im Waldviertler Hoftheater aufgetreten. In meiner Heimatregion Litschau war ich mit einem musikalischen Programm noch nie.

Wieso fiel die Wahl überhaupt auf Litschau?

Proll: Eben, ich war noch nie hier. Außerdem lebt meine Tante noch in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, und sie kann nicht mehr zu meinen Auftritten reisen. Früher ist sie immer hingefahren, also dachte ich mir: Dann muss eben ich zu ihr kommen. Dass sie das Programm noch nicht gesehen hat, war ein Grund für die Entscheidung. Natürlich hoffe ich auch, dass viele Waldviertler kommen. Ich bin selbst gespannt, wie das sein wird, wenn Leute kommen, die mich seit der Kindheit kennen. Früher habe ich im „Moment“ übrigens Tennis gespielt.

Werden Sie oft auf Ihre Waldviertler Wurzeln angesprochen?

Proll: In Interviews werde ich immer wieder darauf angesprochen. Vor allem bei Braunschlag war es natürlich ein Thema.

Was erwartet die Besucher in „Kann denn Liebe Sünde sein?“

Proll: Es ist ein typisches Musikkabarett. Ich spreche über das Thema Sünde und da ich sehr katholisch aufgewachsen bin, hat es mich schon immer interessiert. Ich versuche zu erörtern, was Sünden sind, woher sie kommen und wie sie sich verändert haben. Dem werde ich in meiner gewohnten Art auf den Grund gehen. Dabei streife ich auch die Themen politische Korrektheit, Feminismus und Geschehnisse der vergangenen drei Jahre. Ich merke, dass das Bedürfnis, über ernste Themen lachen zu können, sehr groß ist.

Sie wurden mal in einem Artikel als „Waldviertler Sturkopf“ bezeichnet. Welche Eigenschaften verbinden Sie damit?

Proll: Diesen Vorwurf habe ich von meinen Eltern auch oft bekommen. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt hatte, habe ich scheinbar schon immer darauf bestanden, es auch durchzusetzen. Ich hatte schon als Kind einen starken Willen, bin aber ein Mensch, der schnell gekränkt und noch dazu nachtragend ist. Darunter leide ich selbst manchmal, ich arbeite jedoch daran. Trotzdem würde ich sagen, dass ich ein braves und angepasstes Kind war, mit guten Noten in der Schule. Ich wollte Eltern und Großeltern Freude machen. Rebellisch wurde ich erst nach der Matura, davor habe ich zum Beispiel auch Gebote und Verbote der Kirche sehr ernst genommen.

Wie viel Waldviertlerin steckt noch in Ihnen?

Proll: Wahrscheinlich mehr als mir lieb ist. Ich habe durch das Aufwachsen im Waldviertel Bodenständigkeit, Sparsamkeit und Genügsamkeit mitbekommen. Um glücklich zu sein, brauche ich in meinem Leben keinen großen Luxus. Und ich bin wahrscheinlich auch katholischer, als ich es möchte. Ich lebe mittlerweile in Tirol – also wieder am Land. Der Umzug von Wien nach Tirol ist mir leicht gefallen, weil ich das Landleben aus meiner Kindheit kenne. Ich genieße es, dass meine Kinder in dieser Unbeschwertheit aufwachsen können. Ins Waldviertel komme ich leider nur ein paar Mal im Jahr, weil der Weg von Tirol aus sehr weit ist. Ich pendle ja auch oft zwischen Wien und Tirol.

Zurück zu Ihren Wurzeln: Sie wurden in Wien geboren und sind in Haugschlag aufgewachsen. Welcher Teil Ihrer Familie stammt von hier?

Proll: Väterlicherseits waren meine Wurzeln im Waldviertel, mütterlicherseits in Wien. Ich habe also immer beides gekannt. Meine Oma stammte aus Tschechien, ist bei Neubistritz aufgewachsen und wurde nach dem Krieg vertrieben. Mit ihrer Familie ist sie zu Verwandten nach Griesbach geflohen und dort ist mein Vater aufgewachsen. In den 1960er Jahren hat meine Oma diese kleine Haarstube gekauft, in der mein Bruder und ich aufgewachsen sind. Mein Vater ist in Litschau zur Schule gegangen, hat eine Tischlerlehre gemacht und ging mit 20 Jahren nach Wien, um Welthandel zu studieren. Dort hat er meine Mutter kennengelernt und Anfang der 1970er geheiratet. Mein Bruder und ich wurden in Wien geboren, Kindergarten und Schule haben wir aber schon im Waldviertel besucht. Als unsere Mutter wieder zu arbeiten begonnen hat, sind wir bei der Oma geblieben.

Wann kam dann wieder der Umzug nach Wien?

Proll: Ich bin noch zwei Jahre in Waidhofen ins Gymnasium gegangen. Unsere Oma war körperlich nicht mehr so fit, dass sie das geschafft hätte, also zogen wir zum Vater nach Wien. Die prägendste Zeit habe ich sicher in Haugschlag verbracht. Der Umzug ist mir total schwergefallen, ich wollte überhaupt nicht weg. Als mein Bruder und ich nach Wien gekommen sind, waren wir richtige Landeier. Das erste Jahr war wirklich eine große Umstellung – das waren ja zwei völlig unterschiedliche Welten. Ich hatte mich innerhalb eines Jahres komplett angepasst, wollte dann auch nicht mehr zurück und bin nur mehr am Wochenende ins Waldviertel gekommen. Zu der Zeit habe ich auch begonnen, Schauspiel- und Gesangsunterricht zu nehmen. Und mir war immer klar: Wenn ich im Waldviertel geblieben wäre, wäre ich nicht Schauspielerin geworden. Als dieser Wunsch in mir gereift ist, wusste ich, dass ich früher oder später nach Wien muss. Im Waldviertel hätte mich niemand angesprochen und gefragt, ob ich zum Film will.

Wollten Sie schon als Kind Schauspielerin werden?

Proll: In der Volksschule habe ich mich bei einem Zeichenwettbewerb als Sekretärin gesehen (lacht). In der Pubertät ist dieser Wunsch gereift, Schauspielerin werden zu wollen. Mit meiner Oma habe ich öfter Film-Musicals angesehen und habe erkannt, dass es ein Beruf ist, den man lernen kann. Mit 16 Jahren hat sich das konkretisiert und ich habe begonnen, Unterricht zu nehmen.

Nicht jeder schafft den Durchbruch in dieser Branche – braucht man da manchmal den „Waldviertler Sturkopf“?

Proll: Es schadet nicht. Ich habe eine dreijährige Ausbildung gemacht, habe mir aber eine Grenze gesetzt: Wenn ich nach ein bis zwei Jahren nicht in der Lage gewesen wäre, Geld zu verdienen, hätte ich es wieder gelassen und mir eingestanden, dass es das nicht ist. Es ging aber sehr rasch, nach dem ersten Ausbildungsjahr habe ich schon Jobs bekommen. Im zweiten Jahr habe ich meinen ersten Film gedreht. Nach dem Abschluss wurde ich direkt für das Theater in der Josefstadt engagiert. Danach hat ein Film den anderen ergeben. Ich konnte immer gut davon leben.

An welchen aktuellen Projekten arbeiten Sie gerade?

Proll: Bis 3. Oktober drehen wir noch am Altaussee-Krimi, danach habe ich meine Konzerte und am 13. Oktober gemeinsam mit meinem Mann eine Lesung in Graz. Seit ein paar Jahren schreibe ich an einem zweiten Drehbuch – mein nächstes großes Projekt ist, das zu verfilmen.

Man kennt Sie inzwischen als Tirolerin. War eine private Rückkehr ins Waldviertel für Sie jemals ein Thema?

Proll: Als ich meinen Mann kennengelernt habe, war das eigentlich ausgeschlossen. Ich wusste, dass ich ihn nirgendwo anders hinpflanzen könnte – weder nach Wien noch ins Waldviertel. Es war klar, dass ich nach Tirol ziehen muss und wenn wir arbeiten, kommen wir ohnehin immer wieder in große Städte. Danach ist es schön, sich wieder aufs Land zurückziehen zu können.