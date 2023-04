Nina Proll kommt nach Litschau: „Hier ist meine Heimat“

Aus der nördlichsten Ecke Österreichs stammend, kehrt Schauspielerin Nina Proll im Herbst dorthin zurück. Also fast: Proll, die inzwischen in Tirol lebt, ist in Haugschlag aufgewachsen. Am 21. Oktober kommt sie mit ihrem Programm „Kann denn Liebe Sünde sein?“ nach Litschau und wird im Veranstaltungssaal „Moment“ auftreten.

Darin beschäftigt sich Nina Proll mit der Rolle der Frau in der Geschichte. Wie das Management bekannt gibt, spannt sie darin textlich und musikalisch „den Bogen von der Erotik der Vergangenheit bis in die Gegenwart in Liedern und scharfzüngigen Texten. Sie sagt, was sich viele denken, aber nicht zu sagen trauen“.

Dem Waldviertel verbunden geblieben

Schon für die Dreharbeiten zu „Braunschlag“ kehrte Nina Proll zu ihren familiären Wurzeln zurück, wurde die Serie doch unter anderem in Eisgarn und Litschau aufgenommen. „Ich bin mit meinem Herzen immer dem Waldviertel verbunden geblieben. Hier habe ich meine Kindheit verbracht, hier ist meine Heimat – auch wenn ich heute in Tirol lebe“, betont die Schauspielerin: „Deshalb will ich unbedingt in Litschau spielen. Weil ich weiß, dass viele dort denken und fühlen wie ich.“

Begleitet wird Nina Proll von einer dreiköpfigen Band unter der musikalischen Leitung von Christian Frank. Für einen prickelnden Abend werde gesorgt sein, heißt es in einer Aussendung: „Wo Nina Proll drauf steht, da ist immer auch eine ordentliche Portion Erotik mit drinnen.“

Vorfreude aufs Litschau-Konzert

Proll hat bis zum Alter von zwölf Jahren in Haugschlag, der nördlichsten Gemeinde Österreichs, gelebt und ist in Waidhofen zur Schule gegangen. „Wo immer ich bisher mit meiner Band aufgetreten bin – bevor die Pandemie meine weiteren Auftritte unmöglich machte – war das Publikum begeistert. Ich freue mich auf mein Litschau-Konzert“, sagt sie.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.