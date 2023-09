Musikkapelle Langschwarza feierte 100er

Die Entstehungsgeschichte der Blasmusikkapelle in der heutigen Schremser Katastralgemeinde ist aus der Pfarrchronik herauszulesen - in der auch zu erfahren ist, dass schon davor gemeinsam im Ort musiziert worden war. 1923 legte der Schulleiter, Organist und Kirchenchorleiter von Langschwarza, Rudolf Schuck, schließlich den Grundstein zur Gründung einer Ortskapelle. Der spätere Kapellmeister Klinger war der Schwiegersohn von Schuck. Am längsten war Johann Bauer - nämlich 35 Jahre lang. Er schaukelte in der Zeit auch die zahlreichen Auftritte der Musikkapelle und kirchlichen Konzerte.

Da es in der Zeit noch keine öffentlichen Förderungen für Vereine wie eine Musikkapelle gab, waren Idealismus und viel Opferbereitschaft der jungen Musiker gefragt, damit dieser Verein bestehen bleiben konnte. Nachdem 1952 der Musikverband gegründet worden war, tat man zehn Jahre später dem Blasmusikverband bei. Erst im Jahr 1974 wurde man aber von der Behörde als Verein Blasmusikkapelle Langschwarza genehmigt, eine eigene Musikeruniform wurde angeschafft.

Heute spielen die 32 Mitglieder des Musikervereines unter Obmann Harald Macho ohne Kapellmeister vorwiegend bei kirchlichen Festen und gelegentlichem Mitwirken bei Musikerfesten, so auch beim „Tag der Vereine“ am Vereinsberg in Schrems. Im Vordergrund steht die Erhaltung des Vereins, wo der Tenor lautet: „Obwohl der fehlende Kapellmeister als auch die Besetzung von einzelnen Registern eine Herausforderung darstellt, wird positiv in die Zukunft geblickt.“