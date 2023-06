Das sind die besten Freiwilligen aus dem Gmünder Bezirk

Die Ehrung der „besten Freiwilligen“ aus dem Waldviertel bildet traditionell einen der Höhepunkte der BIOEM. Am 9. Juni wurden von Landesrat Ludwig Schleritzko Freiwillige vor den Vorhang geholt, die in etwa 70 Gemeinden der Bezirke Gmünd, Waidhofen, Zwettl, Horn, Krems-Stadt und -Land sowie Melk für diese Auszeichnung nominiert worden waren. Zur Feier wurden sie nun von Gemeindevertretern und vielfach von Vereinskollegen begleitet, sie erhielten eine Waldviertel-Anstecknadel, Ehrenurkunde und ein persönliches Glas mit eingraviertem Namen.

„Land, in dem Ehrenamt gelebt wird“

„Niederösterreich ist ein Land, in dem Ehrenamt gelebt wird und einen unglaublich hohen Stellenwert einnimmt. An die 800.000 Menschen engagieren sich in unserem Bundesland ehrenamtlich und sind mit einer unglaublichen Kompetenz, mit Herzblut und einer großen Freude bei der Sache. Mit der heutigen Ehrung wollen wir unseren Freiwilligen danken und unsere Wertschätzung für die tolle Arbeit ausdrücken", sagte Schleritzko dabei.

Maria Forstner, Obfrau im Verein der NÖ Dorf- und Stadterneuerung bei der bereits 19. Ehrung: „Die Freiwilligkeit verdient es, geehrt zu werden. Menschen, die sich freiwillig engagieren, leisten einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft und zeigen eine große Bereitschaft, anderen zu helfen und ihre Zeit und Energie für das Gemeinwohl einzusetzen.“

„Die Geschichten und Erfahrungen von Freiwilligen zu teilen, um andere zu inspirieren und zum freiwilligen Engagement zu ermutigen, kann durch Veranstaltungen wie heute geschehen", betonte indes Werner Wachter seitens des Veranstalters.

Das sind die Geehrten aus dem Bezirk Gmünd:

Dunja Quast (Bad Großpertholz), Franz Eglau (Eisgarn), Karin Grubeck (Gmünd), Wolfgang Marschalek (Großdietmanns), Gertrud Piringer (Großschönau), Thomas Hetzendorfer (Heidenreichstein), Rosa Birbach (Hirschbach), Johann Mayer (Hoheneich), Peter Rojek (Moorbad Harbach), Karl und Martha Kainz (Reingers), Brigitta Holzer (Schrems), Alexandra Kitzler (St. Martin), Sabina Hackl (Unserfrau-Altweitra), Wolfgang Amstetter (Waldenstein), Franz Glaser (Weitra).