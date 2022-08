Sensationsfund: Schremser Hochmoor bietet seltenen Libellenarten Platz

Werbung

Dass Moore ein ganz besonderer Lebensraum für verschiedenste Tier- und Pflanzenarten sind, ist weithin bekannt. Im Schremser Hochmoor bestätigte sich das erneut: Drei bedrohte Libellenarten konnten dort dokumentiert werden – angesichts ihrer Seltenheit drei Sensationsfunde.

Konkret geht es um die Nordische, Große sowie Kleine Moosjungfer, allesamt in Österreich oder gar in ganz Europa stark gefährdet. „Wir wussten, dass das Potenzial groß ist, dass sie im Naturpark vorkommen könnten. Dass alle drei an einem Standort zu finden sind, ist sensationell“, sagt Biologe Axel Schmidt, der den Fund gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Helene Strohmayer im Büro für Biologie und Ökologie begleitet hat. Teilnehmer einer Exkursion hatten besonderes Glück und konnten die Nordische Moosjungfer vor Ort im Naturpark beobachten. Diese Libellenart sei in Schrems erstmals Mitte der 1990er Jahre dokumentiert worden, zuletzt gelang das längere Zeit nicht mehr, erklärt Schmidt.

Bei Moosjungfern handle es sich um Libellenarten, die sehr eng an Moore gebunden sind, etwa stark verwachsene Gewässer als Lebensraum wollen – und somit unter anderem im Schremser Naturpark fündig werden. Ein weiterer Grund für die Konzentration gleich dreier Moosjungfer-Arten an einem Standort: Moore sind insgesamt selten, gefährdete Tiere finde man deshalb häufig nur mehr in den Moorgebieten des Waldviertels, erklärt er. Im Zuge von Renaturierungsprojekten gehe es nun auch darum, auf bestehende Arten Rücksicht zu nehmen.

Weniger positive Nachrichten gibt es unterdessen vom Waldwasserläufer. Nachdem es vor Jahren einen Brutverdacht im Schremser Naturpark gab, lasse sich bis dato kein Nachweis auf eine Brut des Vogels finden, so Schmidt.

