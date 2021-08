Gmünd: Deckenverkleidung drohte abzustürzen .

Elf Mitglieder der Feuerwehr Gmünd bewiesen am Sonntag gegen 17 Uhr ihre Erfahrungen mit dem Hausbau. Eine Deckenverkleidung in einem Haus in der Assmann-Gasse hatte sich aus der Verankerung gelöst und drohte abzustürzen.