Neues Wohnen im „alten“ Kindergarten Waldenstein

Für einen kurzen Moment ist es ungewohnt, dass der Schriftzug „Landeskindergarten“ nicht mehr auf der Fassade steht. Wo doch von außen noch vieles so ist, wie zu der Zeit, als hier täglich einige Kinder aus- und eingegangen sind. Der Gartenzaun, der Garten an sich und die Fassade – bis auf den fehlenden Schriftzug. Wer das Gebäude als Kindergarten kannte, den erinnert auch die Eingangstüre an damals. „Hallo“, sagt Viktoria Fuchs, als sie die Türe öffnet. Sie und ihr Lebensgefährte Marc Anderl wohnen im „alten“ Waldensteiner Kindergarten. Die NÖN besuchte sie in ihrem „nachhaltigen Wohnprojekt“.

Der Turnsaal als Küchen-, Wohn- und Essbereich

Der große Mittelgang als Verbindung zwischen den beiden Gruppenräumen ist weitgehend so geblieben, wie er war. Wände und Türen sind heller, auch der Fußboden ist neu. Die ganze Aufmerksamkeit geht an dieser Stelle ohnehin in Richtung des früheren Turnsaals: Er wurde als Küchen-, Ess- und Wohnbereich ein Herzstück des Hauses.

„Dort bin ich oft gesessen und habe überlegt, ob ich mir vorstellen kann, hier zu leben“, sagt Viktoria Fuchs und deutet auf die Bank bei den großen Fenstern: „Wir sind mit dem Rad ein paar Mal vorbeigefahren und haben uns richtig in das Gebäude verliebt.“ Und ja: Beide konnten sich schließlich vorstellen, hier zu leben.

Ergebnis entspricht den Vorstellungen

Ende 2016 wurde vom Waldensteiner Gemeinderat beschlossen, einen neuen Kindergarten bei der Volksschule zu bauen. Er wurde 2019 eröffnet. Ein Jahr später haben Viktoria Fuchs und Marc Anderl den alten Kindergarten gekauft – und sind schon im November 2020 eingezogen. Dazwischen war Baustelle. Alleine im ehemaligen Turnsaal wurde die Decke umgebaut, im gesamten Gebäude auch Wasser- und Elektroanschlüsse erneuert.

„Es ist großteils so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben und entspricht dem, wie wir wohnen möchten“, erzählt Viktoria Fuchs nun. Eine Küchenzeile aus den Gruppenräumen hat übrigens einen neuen Platz bei einer Freundin von ihr bekommen: „Eine echte Küche mit Wasseranschluss für Kinder gibt es nur in einem Kindergarten – und jetzt auch bei ihr.“

Mehr Überraschungen, weniger Kompromisse

In einem ehemaligen Kindergarten zu wohnen, scheint auf den ersten Blick exotisch. Auf den zweiten aber gar nicht mehr so abwegig: Hinter ihrem Projekt stehe der Gedanke der Nachhaltigkeit und der Wunsch, einem Leerstand entgegenzuwirken, sagt Fuchs: „Eigentlich wollten wir nie neu bauen. Unser Zugang war: Wenn wir ein Objekt finden, das uns zusagt, dann werden wir es nach unseren Vorstellungen umgestalten.“

Beim Renovieren eines Altbestands kommen immer wieder Überraschungen auf einen zu, das gesteht sie. Aber: „Mit einem Neubau hätten wir bestimmt mehr Kompromisse machen müssen als hier.“

Manche Vorteile waren anfangs noch gar nicht ersichtlich

In einem der früheren Gruppenräume befindet sich jetzt der Schlafbereich – getrennt von den anderen Wohnräumen. Der zweite Gruppenraum wurde zum großen Wohnzimmer und ermöglicht selbst dann Ruhe, wenn in der Küche die Familie oder Freunde eingeladen sind. Dem Gebäude wurde viel Charme gelassen, das Neue mit dem Alten verbunden. Die beiden ehemaligen Gruppenräume bleiben mit ihren über sechs Metern Raumhöhe besonders markant.

Kindergartenprojekt als Vorbild für andere

Abgesehen vom Schlafbereich wurden wenige Wände eingezogen. Denn das lasse viele Nutzungsoptionen offen, erklärt Viktoria Fuchs. Auch das wäre bei einem Neubau schwieriger gewesen: „Ich denke, man sollte mehr junge Leute motivieren, solche Projekte umzusetzen. Die klassische Vorstellung vom Wohnen in einem Neubau gehört überdacht, sein Mehrwert ist mir noch immer nicht ganz klar.“

Mit der Idee, dem einstigen Kindergarten neues Leben einzuhauchen, will das Paar ein Vorbild für andere sein. „Aus jedem alten Gebäude kann Neues entstehen, die Vornutzung ist egal“, meint Fuchs.

Zurück im Küchen-, Ess- und Wohnbereich

Ein auffallendes Element des ehemaligen Turnsaals ist geblieben. Es ist nicht das Bällebad.

„Das war eines der letzten Dinge, die wir rausgerissen haben“, schmunzelt sie. Es ist das runde Fenster in Richtung Garten. Und das obwohl es der Hausherrin am Anfang eigentlich gar nicht gefallen hat: „Aber jetzt finde ich es schön und es wäre schade, wenn es nicht mehr da wäre.“

Lieblingsplatz: Der Blick auf die Platane im Garten

Mit dem Altbestand haben die beiden nicht nur im Haus gearbeitet, sie werden es auch im Garten machen. Dort wurden schon Obstbäume gepflanzt. Neben bereits vorhandenen Bäumen und Sträuchern: „Normalerweise muss man jahrelang warten, bis die Bäume im Garten groß sind, hier gab es schon einen Pflanzenbestand.“ An zentraler Stelle im Garten steht eine Platane, der Blick darauf vom Wohnzimmer aus ist einer der Lieblingsplätze von Viktoria Fuchs.

Neben der Gartengestaltung steht auch noch die Renovierung der Fassade am Plan. Beim Rausgehen ist es gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass der Schriftzug an der Vorderseite fehlt. Aus dem Kindergarten ist nämlich ein Wohnhaus geworden.

