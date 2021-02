In einigen Orten wurden öffentliche Eislaufplätze in den vergangenen Tagen wegen der verschärften Covid-Vorgaben geschlossen, unter anderem auch die große Anlage in Zwettl. Jener beim City-Center in Schrems erfreut sich aber nach wie vor großer Beliebtheit.

„Zumindest aktuell klappt es super.“

Man habe mit der Bezirkshauptmannschaft abgeklärt, dass ein Fortbetrieb mit maximal 40 Personen am Schremser Kunsteis gesundheitlich möglich sei, sagt Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ). Die Zahl 40 sei sogar etwas geringer angesetzt als die anhand der Vorgaben und der Eisfläche mögliche Maximalzahl.

„Irgendwas sollte man den Kindern in dieser Zeit noch bieten können“, sagt Harrer: „Solange sich alle an die Spielregeln halten und sich niemand gar zu weit rauslehnt, möchten wir das Angebot aufrecht erhalten. Zumindest aktuell klappt es super.“

Bürgermeister berichtet von hoher Disziplin

Der Eislaufplatz erfreue sich Zulaufs auch aus den umliegenden Gemeinden, sagt der Bürgermeister, der sich auch selbst regelmäßig ein Bild vom Geschehen macht. Die Abstandsregeln werden seiner Meinung nach am Eis eingehalten, die Obergrenze werde oft gar nicht erreicht.

Bei den Eltern am Rand der Eisfläche könne man nur auf die Eigenverantwortung vertrauen, beteuert Karl Harrer – der seinen Gemeindebürgern aber hohe Disziplin im Umgang mit der Virusgefahr attestiert: Aktuell stehe man daher bei lediglich einem einzigen Infizierten. Dem stehe ein leider geringer Informationsstand der Gemeinde zum allgegenwärtigen Impfthema gegenüber, obwohl es sehr viele Anfragen – auch von Schremser Betrieben – am Stadtamt gebe.

Bis Ende Februar sollte genug Eis da sein

Bereits vor dem einsetzenden Eisregen am vorigen Sonntag und der angekündigten Kaltwetterfront sprach Stadtchef Harrer jedenfalls von einer mehr als 20 Zentimeter dicken Eisdecke im City-Center, „der Betrieb ist bis Ende Februar gesichert“.